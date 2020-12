War Beethoven weinkrank? : „Lasst den Schaum zum Himmel sprützen“

Im Jahr 1877 war dem aus Bristol stammenden Weinhändler Charles Tovey (1812 bis 1888) eine bemerkenswerte Einsicht gekommen. In England, Frankreich und anderen Ländern sei der Dichter „liebeskrank“, ließ der weitgereiste Weinhändler die Leser seines Buches „Wine and Wine Countries“ wissen. In Deutschland seien sie „weinkrank“.

Wäre das Buch in deutscher Übersetzung erschienen, so hätte sich wohl manch ein Leser über Toveys Schilderung der Vorliebe der deutschen Lyriker für Motive aus der Welt des Weines gewundert, vor allem dann, wenn man die wohl deutscheste aller Formen des Umgangs mit Lyrik zum Beweis heranziehen wollte: das Kunstlied. Von Ludwig van Beethovens „An die ferne Geliebte“, dem im Jahr 1816 entstandenen ersten Liederzyklus überhaupt, über Franz Schuberts „Die schöne Müllerin“ und die „Winterreise“, Robert Schumanns „Dichterliebe“, über Johannes Brahms’ „Die schöne Magelone“ bis zu Richard Strauss’ Orchesterliedern spannt sich ein gewaltiger Liebesliederbogen.