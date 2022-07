Lady Gaga in Düsseldorf : So tobt und klingt die Bestie des Lebens

Für einen Theaterabend waren sie nicht gekommen. Dennoch bescherte Lady Gaga ihren gut fünfzigtausend Fans in der ausverkauften Düsseldorfer Arena zum Auftakt ihrer Welttournee ein klassisches Drama. Nur die Katastrophe ließ sie aus.

Das war auch gut so, denn das Publikum, das an diesem Sonntagabend in die riesige Fußballarena gekommen war, wollte Spaß haben und eine Ausnahmegestalt der Popkultur feiern. Es war ein bunter, entspannter Mehrgenerationenmix, der direkt vom letzten Christopher Street Day hierher an den Rhein spaziert zu sein schien. Fortuna Düsseldorf hatte sich bereit erklärt, ausnahmsweise mal mit einem Auswärtsspiel in die Saison zu starten – um so ihr Stadion für die New Yorker Sängerin freizugeben. Den Auftakt einer Welttournee mit nur vierzehn Terminen zu bilden, noch vor Stockholm, Paris, London, Toronto, New York, Chicago und Los Angeles, das erlebt man auch in Düsseldorf nicht alle Tage.

Wie ein Film von Fritz Lang

Schon in den langen Einlassschlangen brodeln die Gerüchte: Wahrscheinlich werde Bradley Cooper auf der Bühne auftauchen, mit dem Lady Gaga ihren Song „Shallow“ in „A Star is Born“ performte (und für den sie einen Oscar bekam). Andere wissen aus sicherer Quelle, dass Beyoncé bereits in Düsseldorf gelandet ist, um gemeinsam mit der 36 Jahre alten Kollegin „Telephone“ darzubieten. Am Ende werde aber, so vermuteten andere, wohl nur wieder der lachende Armin Laschet im Bildhintergrund zu sehen sein, um so noch mal in seiner ehemaligen Landeshauptstadt seine unsterblichen fünfzehn Sekunden Ruhm nachzuleben.

Das klobige Bühnenbild in expressionistischem Grau scheint einem Fritz-Lang-Film entliehen, und als um 21.12 Uhr die Lichter ausgehen und ein Countdown einsetzt, findet vor aller Augen und Ohren tatsächlich das statt, von dem die grammy- und oscarprämierte Sängerin und Schauspielerin („House of Gucci“) nicht mehr gedacht hätte, dass es noch einmal passieren würde: ein Liveauftritt der exzentrischen Dramakönigin Lady Gaga in all ihrer Power, Pracht und Herrlichkeit. Und dabei ist sie niemals Mädchen oder Girl oder schwache Frau, sondern immer die mächtige, unauslotbare Lady, die ganz allein das Spiel regiert. Ihr Spiel.

Nur wenige Stunden vor dem Konzert, im Backstageraum, hatte sie sich via Instagram direkt an ihr Publikum gewandt, hatte von Selbstzweifeln, Krankheit und dunklen Momenten berichtet – und von der Kraft und der Farbe, die ihre Fans ihr als Antidot gaben. Und das verfehlte seine Wirkung ganz offensichtlich nicht.

Komisch-obszöne Texte

Mit einem Präludium ihrer Nummer-eins-Hits „Bad Romance“, „Just Dance“ und „Poker Face“, mit denen sie seit 2008 ihren Weltruhm begründete, reißt sie nicht nur nach sieben Minuten sämtliche Zuschauer von den bunten Plastiksitzen, sondern erinnert auch noch schnell an die Maßstäbe und unverwechselbaren Eigenheiten, die sie als eine der erfolgreichsten Musikerinnen überhaupt installiert und geprägt hat: Von den eingängigen Nonsense-Scats in „Bad Romance“ („Rah, rah, ah-ah-ah / Roma, roma-ma / Gaga, ooh-la-la“), ihren so aufreizenden wie bedrohlichen Signature Moves mit langkralligen Fingernägeln bis hin zu ihren komisch ob­szönen Texten, wie etwa in „Love­Game“: „Let’s have some fun, this beat is sick / I wanna take a ride on your disco stick.“