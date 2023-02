Aktualisiert am

Eine kulturelle Institution: Die Lach- und Schießgesellschaft in der Schwabinger Ursulastraße Bild: dpa

Es ist eine Bruchlandung mit Ansage mitten in der närrischen Zeit: Am Faschingsdienstag haben die Gesellschafter der Lach- und Schießgesellschaft, Bruno Jonas und Laila Nöth, verkündet, dass sie am Rosenmontag Insolvenz für die traditionsreiche Schwabinger Kabarettbühne beantragt haben. Mit dem dritten Gesellschafter Stefan Hanitzsch habe keine Einigkeit erzielt werden können, auch ein vermittelndes Gespräch mit dem Oberbürgermeister habe zu keinem Lösungsansatz geführt, wie das Haus künftig erfolgreich zu betreiben wäre. Der Spielbetrieb der Kabarett-Bühne ruht.

Moralisten und Aufklärer

Finanzielle Unterstützung macht die Landeshauptstadt von einem Businessplan und einem schlüssigen Konzept abhängig, wie der Kulturreferent Anton Biebl mitteilte. Die kurz Lach- und Schieß genannte Bühne in der Schwabinger Ursulastraße ist eine bundesdeutsche Institution, sie wurde im Jahr 1956 von Dieter Hildebrandt, Klaus Havenstein, Hans Jürgen Diedrich, Ursula Herking und Regisseur Sammy Drechsel gegründet. Sie hat eine Sonderstellung, weil ihre Programme von einem hauseigenen Ensemble gespielt werden.

Einige der Eigenproduktionen des Kabaretts wurden ab 1957 im Fernsehen übertragen und die Bühne wurde mit Kabarett-Preisen geehrt. Das Ensemble reflektierte komödiantisch und satirisch die politische Gegenwart der Bundesrepublik.

Dieter Hildebrandt zufolge verstanden sich die Kabarettisten als „Moralisten“ und „Aufklärer“, die den kritischen Geist der Zuschauer wecken wollten. Nach seinem Tod vor zehn Jahren und einem Betreiberwechsel litt das Haus unter deutlichem Zuschauerschwund.