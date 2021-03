Neue Datenbank auf Youtube : Was ist eigentlich jüdische Musik?

Aktualisiert am

Was ist eigentlich jüdische Musik?

Das Erbe der Juden in Deutschland wird in diesem Jahr groß gefeiert. Auf Youtube entsteht eine Datenbank mit Musik ihrer Komponisten. Doch die Kategorien sind strittig.

Schon lange trug der Dirigent und Künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich (JCOM), Daniel Grossmann, die Idee mit sich herum, einen Youtube-Kanal zu eröffnen, um die verschiedenen Projekte des Ensembles auch außerhalb des Konzertsaals für eine größere Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die zahlreichen pandemiebedingten Auftrittsabsagen in den vergangenen Monaten wirkten auf die Musiker wie ein Katalysator, denn als Ersatz für die ausgefallenen Konzerte produzierte das finanziell vom Freistaat Bayern und der Stadt München unterstützte Orchester in den vergangenen Monaten eifrig verschiedene Videos – und es sollen noch mehr werden: „Es entsteht gerade eine Art Archiv jüdischer Musik und Kultur mit selten gehörten Werken und anderen, auch musikfernen jüdischen Themen“, berichtet Grossmann, der 2005 das Ensemble noch unter dem Namen Orchester Jakobsplatz in seiner Heimatstadt München gründete.