Musik lässt Demenzkranke wieder Freude empfinden und verhilft ihnen zu sozialer Teilhabe. Die Kronberg Academy und die Universität Frankfurt am Main haben dazu jetzt ein Pilotprojekt gestartet.

Neue Konzertformate: Im Casals Forum in Kronberg Bild: Rosa Burczyk

Dass Musik mehr ist als „tönend bewegte Form“, dass sie tiefe Emotionen und Erinnerungen wecken kann, Zugänge zu Menschen schaffen, ihnen dienen und helfen kann und insofern eine immense soziale Funktion hat, ist weitgehend unbestritten. Eine besondere Bedeutung misst ihr die jüngere Forschung beim Umgang mit Demenzerkrankungen zu. So hat erst vor Kurzem die „Bundesinitiative Musik und Demenz“ eine Resolution veröffentlicht, in der sie für Demenzpatienten deutschlandweit regelmäßigen „Zugang zu qualifizierten Musikangeboten“ fordert.

Guido Holze

Musik gilt inzwischen als Königsweg, um mit dementen Menschen zu kommunizieren. Es müssten daher für sie und ihre Angehörigen in Städten und Landkreisen „Anlaufstellen“ zur Vermittlung von Musikangeboten geschaffen werden, heißt es in dem Konzept, das bis 2024 in die „Nationale Demenzstrategie“ eingebettet werden und dann mit Bundesmitteln gefördert werden soll.