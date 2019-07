Mister Kander, eine kleine Umfrage unter Freunden hat ergeben, dass jeder zwei bis drei Ihrer Songs summen oder pfeifen kann. Auch Zeilen wie „what good is sitting alone in your room?“ oder „start spreading the news, I’m leaving today“ wurden problemlos zugeordnet. Aber auf die Frage, wer das komponiert habe, kommt nur ein Schulterzucken. Wie sehr stört Sie das?

Claudius Seidl Verantwortlicher Redakteur für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Glauben Sie mir, das interessiert mich am wenigsten. Ich finde es großartig, dass ich ein Privatleben haben darf. Womöglich bin ich die am wenigsten öffentliche Person, die Sie je interviewt haben.