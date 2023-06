In einem schulischen Umfeld, in dem christlicher Glaube und klassische Musik kaum noch eine Rolle spielen, erarbeitet das Musikfest Stuttgart mit Hans-Christoph Rademann und 250 Schulkindern ohne professionelle Vorbildung Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“.

Ist der biblische Schöpfungsbericht eine gute Kinderlektüre? Ermöglicht er jungen Menschen der Ge­genwart, die Welt als etwas Heiliges und Bewahrenswertes zu begreifen? Hans-Christoph Rademann, musikalischer Leiter der Bachakademie Stuttgart, ist überzeugt davon, dass gerade diese Geschichte hinsichtlich der allgegenwärtigen Debatten um die Bedrohung der Natur durch den Menschen eine große Re­­levanz für Kinder und Jugendliche be­sitzt. Deren Vertonung durch Joseph Haydn stehe somit exemplarisch dafür, dass Kunst immer auch die großen Fragen der Menschheit verhandele. Auch diese Welt aber, die Welt der Kultur, sieht Rademann bedroht und warnt davor, ein großer Teil der jungen Generation laufe Gefahr, die kulturellen Wurzeln, die sich in den großen Werken der europäischen Musikgeschichte fänden, zu verlieren.

Die Antwort der Stuttgarter Bachakademie auf dieses Szenario fällt umfassend aus und besteht in dem Musikprojekt „Die Schöpfung. Erde an Zukunft“. Dessen Grundidee besteht darin, Schulkinder in direkten Kontakt mit Haydns musikalischer und mit der göttlich-natürlichen Schöpfung zu bringen und eine nachhaltige Verbindung zu beiden Welten aufzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde der Komponist Karsten Gundermann damit beauftragt, Haydns Oratorium umzuarbeiten.

Er integrierte eine Partie für einstimmigen Kinderchor, die bei allen wesentlichen musikalischen Themen des Werkes beteiligt, aber dennoch auch für Kinder ohne Erfahrung im Singen klassischer Musik bewältigbar ist. Seine in drei Abschnitte gegliederte „Neu­schöpfung“ behält in den ersten beiden Teilen Ablauf und Klang des Originals im Wesentlichen bei und beteiligt den Kinderchor sowohl in den großen Chorstücken als auch in den Arien der So­listen.

Dadurch entsteht ein lebendiges Wechselspiel zwischen Kindern und er­wachsenen Profimusikern. Der letzte, dritte Teil bricht dann mit diesem Konzept: Anstatt das Menschenpaar Adam und Eva, wie bei Haydn, als Vollendung des göttlichen Schöpfungswerkes zu feiern, werden sie in Gundermanns Kom­position zu unersättlichen Konsumenten, die die göttliche Schöpfung durch ihre Maßlosigkeit zu zerstören beginnen. Der Kinderchor übernimmt nach dem Vorbild einer griechischen Tragödie die Rolle des Mahners, der Adam und Eva zu Zurückhaltung im Umgang mit den natürlichen Ressourcen anhält. Durch diesen radikalen Schnitt wird das Arrangement zweifellos kontrovers und aktuell; es überformt die biblische Schöpfungsgeschichte stark in zeitgenössischem Sinne.

Gaechinger Cantorey betreut die Proben

Ein erster Eindruck vom Klang dieser Neuschöpfung entsteht am Montagvormittag im Stuttgarter Hospitalhof, vier Ta­ge vor dem Eröffnungskonzert zum diesjährigen Musikfest, das unter dem Motto „natürlich“ steht. In den Saal strömen rund 250 Kinder von neun Schulen aus Stuttgart und dem Umland. Magda­lena Fischer, Ensemble-Mitglied der Gae­chinger Cantorey, leitet das Einsingen. Sie stimmt die Kinder mit metaphorischen Anspielungen auf die Natur auf das Werk ein. So wird der richtige Stand beim Singen anhand eines Vergleichs mit der Verwurzelung der Bäume einge­übt.