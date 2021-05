Hans Neuenfels zum Achtzigsten : Heiß geliebter Revoluzzer

Hans Neuenfels, von Grund auf streitbar in Wort und Tat, ein letzter Gesamtkünstler der Szene, wird achtzig Jahre alt. Er, der Regisseur, Bühnenbildner, Intendant, Filmemacher, Erzähler, Lyriker, Essayist, der in Wien am Max-Reinhardt-Seminar studierte und in Paris als junger Mann auf Max Ernst traf, entstaubte mit seiner wilden Energie zahlreiche Theater. Unerschrocken sagte Neuenfels einmal: „Da Kunst eine Gefahr darstellt, muss sie damit rechnen, dass sie ihrerseits in Gefahr gerät.“ Weit mehr als zwanzig Opern hat er bislang inszeniert und gilt bis heute als Exzentriker des Gegenwartstheaters, als heißgeliebter Revoluzzer und Anarchist.

1974 begann seine Karriere als Opernregisseur mit Verdis „Der Troubadour“ in Nürnberg. Aufsehen erregten seine „Aida“ an der Oper Frankfurt, seine Neuinszenierung von „Die Meistersinger von Nürnberg“ in Stuttgart, dort auch seine „Entführung aus dem Serail“, daneben „Le prophète“ an der Wiener Staatsoper, seine „Nabucco“- und „Idomeneo“-Inszenierungen an der Deutschen Oper Berlin und die „Fledermaus“ bei den Salzburger Festspielen. Auch mir sind einige seiner Inszenierungen noch sehr präsent, sie bleiben im Gedächtnis und sind mittlerweile vielfach preisgekrönt. Fünfzig geballte Theaterjahre stecken in seinem „Bastardbuch“, den Memoiren eines gleichermaßen sensiblen und provokanten Theatermannes.

Das Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und der Akademie der Künste in Berlin debütierte, noch auf Einladung meines Vaters, mit damals neunundsechzig Jahren in Bayreuth und sorgte auch hier mit seiner „Lohengrin“-Deutung für reichlich Gesprächsstoff, ja auch Unterhaltung, indem er die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwinden ließ und die Frage stellte, ob wir nicht alle eigentlich nur Laborratten seien. Die fantasievolle Überarbeitung ließ Raum für Spekulationen, auch Provokationen, regte zum Nachdenken an. Der Gedanke der „Werkstatt Bayreuth“ wurde von Hans Neuenfels alljährlich sehr ernst genommen und setzte sich auch beim Publikum fort, deutlich festzustellen an der sich verändernden Rezeption. Im sechsten Festspielsommer wurde seine Inszenierung mit Standing Ovations gefeiert.

Mehr zum Thema 1/

Hans Neuenfels möge sich seine Neugier auch weiterhin bewahren und seinen schon mehrfach geplanten Bühnenabschied noch verschieben, mit seinem Wirken inspiriert er ganze Generationen von Schauspielern, Sängern und Regisseuren. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Die Gratulantin ist Künstlerische Leiterin der Bayreuther Festspiele und Honorarprofessorin für Regie an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin.