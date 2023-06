Turnusgemäß hat am Montag der nur alle vier Jahre ausgetragene Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau begonnen, der zu den wichtigsten Musikwettbewerben der Welt zählt.

Jan Brachmann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Allerdings ist die Organisation im April des vergangenen Jahres aus der Weltföderation Internationaler Musikwettbewerbe ausgeschlossen worden mit der offiziellen Begründung, dass angesichts des brutalen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine und der Gräueltaten gegen die ukrainische Bevölkerung kein Mitglied in der Föderation geduldet werden könne, das von der russischen Regierung finanziert werde und dieser als Propaganda-Instrument diene.

Während bei den Teilnehmern des Wettbewerbs junge Musiker aus Russland und China dominieren, finden sich in der Jury auch prominente Namen aus der Europäischen Union. So gehört Justus Frantz, der Mitbegründer und ehemalige Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals, dem Wertungsgremium für die Pianisten an und Wilfried Strehle, ehemaliger Solobratschist der Berliner Philharmoniker, beurteilt die Geiger. Auch der hierzulande, etwa an der Kronberg Academy, viel gefeierte ungarische Geiger Kristóf Baráti, gehört der Violinjury an.

Mehr zum Thema 1/

Aus Moskau verlautet freilich inoffiziell, dass zur ersten Wertungsrunde nur der Juror Viktor Tretjakow bei den Geigern erschienen sei. Baráti, Juri Baschmet und Vadim Repin zogen es demnach vor, nur online zuzuhören.