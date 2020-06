Jonas Kaufmann als Otello : Die Jagd nach der nächsten Trophäe?

Wie soll man Giuseppe Verdis „Otello“ singen? In der Neuaufnahme stellt sich Jonas Kaufmann der Partie und stößt an stimmliche Grenzen.

Wenn das dramatische Singen nicht neu gedacht wird, hat das zentrale Opernrepertoire – und insbesondere die Opern von Verdi – im 21. Jahrhundert kaum noch Überlebenschancen. Wie stellt sich die neue Aufnahme des „Otello“ unter Antonio Pappano mit Jonas Kaufmann in der Titelpartie diesem Problem? Widerlegt sie das leidige Wort von der Krise?

Die letzten Studio-Aufnahmen der Hauptwerke von Giuseppe Verdi liegen zwei, oft drei Jahrzehnte zurück. Ein Grund könnte sein, dass den Plattenfirmen das Geld ausgegangen ist, der andere, dass ihnen Soprane, Tenöre und Baritone mit groß dimensionierten Stimmen nicht länger zur Verfügung stehen. Die einzige Ausnahme ist der zum „Tenorissimo“ avancierte Jonas Kaufmann. Unter Leitung von Antonio Pappano hat er nach seinem imponierend gesungenen Radamès in „Aida“ (2015) nun auch die Partie des Otello aufgenommen (jetzt neu erschienen bei Sony Classical). Als er 2017 an der Londoner Covent Garden Opera in dieser stimmlich hybriden Rolle debütierte, wurde er den hysterisch geschürten Erwartungen nicht ganz gerecht.

Zwar könne er, so wurde ihm zugestanden, „jede Note und jede Phrase ohne offensichtliche Belastung der Stimme“ singen, doch sei seine Darstellung nicht mehr als eine „stimmlich geschickte Umsetzung einer begrenzten Konzeption“ („Opera News“, 6/2017). Deutsche Kritiker senkten die Daumen: „Eine Otello-Stimme hat Kaufmann nicht.“ Ihm gehe es nur darum, sein Repertoire um eine „Trophy-Partie“ zu bereichern.

Nur: Wer unter den rund fünfzig Sängern, die in weit über zweihundert Aufnahmen und Mitschnitten zu hören sind, hatte oder hat eine Otello-Stimme? Mario del Monaco? Plácido Domingo? Oder Ramón Vinay, der in einer von Arturo Toscanini geleiteten Rundfunkaufführung der NBC gesungen hat? Nicht zuletzt die Autorität des als Stellvertreter Verdis auf Erden verehrten Dirigenten hat dafür gesorgt, dass dem Otello des chilenischen Tenors ein Alleinstellungsmerkmal zuerkannt worden ist: zum einen dank seiner sanguinisch hitzigen Darstellung, zum anderen mit Blick auf den idealen „voice character“ – eine Stimme mit einem baritonal-männlichen Klang. Sie war wuchtig, in der hohen Lage aber matt wie oxidiertes Silber.

Auch Kaufmann hat seine attraktiv timbrierte lyrische Stimme in den letzten Jahren zunehmend abgedunkelt und den Weg zu Rollen wie Siegmund, Don José und Alvaro gesucht. Es sind Partien, die einen starken „subglottischen Druck“ verlangen, besonders wenn das Modalregister um eines kraftvoll-männlichen Klangs willen (zu) weit in die Höhe getrieben wird. Die negativen Folgen des übergroßen muskulären Aufwandes sind in Kaufmanns Otello-Darstellung immer zu hören, wenn die Töne F’ oder G’, besonders auf dem Vokal A, kehlig und wie gegurgelt klingen. Es ist ein Indikator für das „über das Stimmfach hinaus Singen“. Indes hat Verdi die Partie keineswegs für Tenöre vom Typus Ramón Vinay und schon gar nicht für einen lyrischen Tenor wie Kaufmann geschrieben, sondern für einen Sänger, dessen Stimme sich durch das auszeichnete, was in Italien als „Squillo“ bezeichnet wird: den trompetenhaften Glanz der Vollhöhe zwischen den Tönen A’ und C’’. Für den Siegesausruf, „Esultate“, mit dem Otello an Land tritt, ist er unabdingbar.