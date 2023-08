Der englische Dirigent John Eliot Gardiner ist von Jugend an besessen von der Musik Hector Berlioz'. Jetzt bringt er dessen Kolossaloper „Les Troyens“ in Salzburg und Berlin zur Aufführung. Ein Gespräch.

Die vierstündige Oper „Les Troyens“ von Hector Berlioz ungekürzt erleben zu können ist ein gewaltiges Ereignis. Die Salzburger Festspiele bieten das Werk am 26. August, das Musikfest Berlin am 1. September in der Philharmonie. Wir verabredeten uns vorab mit dem Dirigenten Sir John Eliot Gardiner zum Gespräch.

Die Musik von Hector Berlioz wird in der englischsprachigen Welt sehr geschätzt. In den 1960er-Jahren dirigierte Colin Davis Jahr um Jahr konzertante Aufführungen der Oper „Les Troyens“. Würden Sie einmal von Ihren ersten Erfahrungen mit Berlioz’ Musik erzählen?

Ich begegnete dem Werk von Berlioz zuerst als Jugendlicher, als ich eine Aufführung mit dem London Symphony Orchestra und Colin Davis hörte. Ich war vollkommen „bouleversé“, überwältigt von der Klangfülle der Musik. Sie unterschied sich von allem, was ich je gehört hatte: in der Vielgestaltigkeit, dem Einsatz der Instrumente, der Farben, dem unglaublichen rhythmischen Schwung und der Kraft der Imagination. Diese Erfahrung wuchs dann in etwas für mich Bedeutungsvolles und Reales, als ich selbst am Opernhaus im französischen Lyon ein Orchester gründete. Und als ich ins 70 Kilometer entfernte La Côte-Saint-André kam, Berlioz’ Geburtsort. Durch das, was ich dort sah, kam sein ganzes Leben in den Fokus. Man besucht das Haus, in dem er geboren wurde, entdeckt die Bücher, die er mit seinem Vater, Docteur Berlioz, gelesen hatte, schaut in die Landschaft Dauphiné und spürt, wie sehr dies alles sein Wesen beeinflusst hat. Und seine Briefe! Ich sammle Berlioz’ Briefe. Sein Umgang mit der geschriebenen französischen Sprache war außergewöhnlich. Seine literarischen Neigungen begannen mit Vergil und Homer, die sein Vater ihm vorlas, und führten weiter zu Shakespeare, zu Goethe und zu Schiller. Die Literatur hat sich in seinen Musikkritiken und Briefen niedergeschlagen.

Die fünfaktige Oper „Les Troyens“ basiert auf dem klassischen Epos „Aeneis“ von Vergil. Es muss Berlioz sehr gereizt haben, die Gesänge Vergils in Musik zu verwandeln.

Ohne Zweifel war seine Liebe für Vergil von Kindheit an fast eine Obsession. Seine Überlegungen, eine Grand Opéra nach dem Sujet des Trojanischen Kriegs zu komponieren, begannen früh, kamen aber erst spät zur Blüte, gegen Ende seines Lebens. Diese Oper ist sein Meisterwerk, die unverstandene, großartige Summe seines gesamten Arbeitslebens. Berlioz ist ein radikaler Romantiker in seinem Drang, das Unaussprechliche auszudrücken, aber er ist auch ein Klassizist. Er ist stark beeinflusst durch die Symphonien von Beethoven, und es gibt auch eine Kontinuität von Mozart. Mit großer Radikalität beginnt er die Erzählung. Der erste Teil, „La prise de Troie“ (Die Einnahme Trojas), ist von einem unerbittlichen Drive, der einem den Atem raubt. Der zweite Teil, „Les Troyens à Car­thage“ (Die Trojaner in Karthago), beschwört hingegen etwas Lyrisches, Romantisch-Sinnliches herauf. Darin liegt eine starke Spannung, die wir durchaus in unserer Gesellschaft heute erleben. Jedes Mal, wenn ich jetzt in die Partitur schaue, begegnen mir heutige Eindrücke, etwa eine brutale militärische Macht und das Leiden eines niedergeworfenen Volkes, wie es beim Einmarsch der Griechen in Troja geschildert wird.

Sie haben das Orchestre révolutionnaire et romantique gegründet, um Musik des späten 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts mit historischen Instrumenten aufzuführen. Berlioz hatte klare Vorstellungen von der Instrumentation. Wie herausfordernd ist es, ihnen zu folgen?

Man muss bedenken, dass „Les Troyens“ lange vom französischen Publikum ignoriert und verspottet wurden; Berlioz selbst hat die ganze Oper nicht hören können. Als wir sie 2003 am Pariser Théâtre Châtelet komplett und an einem Abend aufführten, war es ein Durchbruch bei den skeptischen Zuschauerinnen und Zuschauern. Teil dieses Durchbruchs war — neben der Intensität und der Leidenschaft — das Befolgen des von Berlioz vorgegebenen Einsatzes der so nie zuvor gehörten Saxhörner im „Trojanischen Marsch“ und in der Jagd- und Gewitterszene Chasse royale. Das Saxhorn, entwickelt um 1850 von dem Instrumentenbauer Adolphe Sax (heute bekannt für das Saxofon), war die Neuheit des Tages; Sax hatte es für den militärischen Gebrauch der französischen Armee gefertigt. Die Saxhörner verfügen über eine ganz andere Klangfülle als das moderne Äquivalent, sie lösen direktere Emotionen aus als irgendein anderes Blechblasinstrument, das ich kenne. Wir hatten das Glück, einen französischen Sammler kennenzulernen, der uns freundlicherweise seine Instrumente geliehen hat.