Ostern ist das Zentrum christlichen Glaubens. So steht es auch in der h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. Mit diesem Werk begeht der Dirigent Sir John Eliot Gardiner dieses Jahr das Fest.

Wo Jesus Christus am Karsamstag war, bleibt ein Geheimnis. Die Bibel schweigt sich darüber aus. Das Nicäno-Konstantinopolitanum, das als Credo vielen Mess-Kompositionen zugrunde liegt, sagt ebenfalls nichts: Jesus Christus wurde „für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden“. So hört man es auch im „Symbolum Nicenum“, dem Glaubensbekenntnis der h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach, dem vermutlich letzten Werk, an dem er mit eigener Hand gearbeitet hat (das dies die „Kunst der Fuge“ sein soll, ist eine mittlerweile widerlegte Legende).

Jan Brachmann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Der englische Dirigent und Chorleiter Sir John Eliot Gardiner gestaltet die Kreuzigung in Bachs großer Messe oft als hörbar schmerzhaften Vorgang des Angenagelt-Werdens mit Akzentschlägen auf jedem zweiten Viertel des Sechsvierteltaktes, während der Bass sich schicksalhaft dreizehnmal mit derselben Folge wiederholt. Das Osterwunder der Auferstehung fasst Gardiner wiederum in ein bildhaftes Bewegungsmuster. Es ist ein zackiges, rasend schnelles Aufstehen: Weg, weg von hier! Raus aus dem Grab!

Auch an diesem Karsamstag widmet sich Gardiner wieder der h-Moll-Messe von Bach, dieses Mal in der Chapelle Royale von Versailles. Gardiner ist mit Bach auf­gewachsen, gewissermaßen unter dessen Augen. Walter Jenke, ein Freund seines Vaters, hatte das nachweislich einzig authentische Bach-Porträt, das Gemälde von Elias Gottlob Haußmann, gekauft und bei seiner Flucht aus Nazi-Deutschland in England bei den Gardiners deponiert. Es hing im elterlichen Haus an der Wand in der Grafschaft Dorset, kam dann nach Princeton und kehrte 2015 durch Gardiners Vermittlung ins Bach-Archiv nach Leipzig zurück.

Mehr zum Thema 1/ Das Bach-Porträt ist in seine Heimat zurückgekehrt. 265 Jahre dauerte die Reise. Unter den Augen des Komponisten ist in dieser Zeit viel geschehen.

Gardiner hat als Musiker viel Zeit mit Bach verbracht und im Jahr 2000, zu Bachs 250. Todestag, dessen knapp 200 Kirchenkantaten in der Reihenfolge des Kirchenjahres in verschiedenen Kirchen aufgeführt. „Wir sollten respektieren, wofür diese Musik geschrieben worden ist“, sagte er damals. Bach selbst habe in seinen Bibelkommentar geschrieben: „Bey einer andächtigen Musique ist alle Zeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart“. Damit habe Bach gemeint, so Gardiner, dass es möglich sei, „beim Musizieren Gottes Gnade in uns zu fühlen“. Zugleich weiß Gardiner aber: „Diese Musik kann auch Menschen etwas bedeuten, die ihren Glauben verloren haben oder nie Christen waren.“ Am 18. April, zwei Tage vor seinem 80. Geburtstag, bringt Gardiner Bachs Messe auch nach Frankfurt. Über sich selbst sagt er: „Wenn Bach nicht im Himmel ist, dann möchte ich da gar nicht hin.“