„Meistersinger“ in Frankfurt : Wahnsinnsvielfaltseinerlei

Claudia Roth, die auf einem historischen Foto von 1990 vor der Frankfurter Katharinenkirche hinter einem Transparent mit der Aufschrift „Nie wieder Deutschland“ zu sehen ist, als sie „gegen die Annexion der DDR“ und „gegen den deutschen Nationalismus“ protestierte, hat Ende August 2022, nunmehr als amtierende Staatsministerin für Kultur und Medien der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur im Interview gesagt, dass sie Reformbedarf bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth sehe, unter anderem deshalb, weil „das Publikum auf dem Grünen Hügel eben kein Abbild unserer vielfältigen, bunten Gesellschaft darstellt“.

Wenn Kunst und ihr Publikum sich vor politischen Ansprüchen der Buntheit und Vielfalt rechtfertigen müssen, kann das zu Konflikten führen mit Regeln und Standards, welche die Kunst sich selbst stellte oder immer noch stellt. Und recht beherzt, mit Mut und Witz, geht die neue Inszenierung von Wagners Musikdrama „Die Meistersinger von Nürnberg“ an der Oper Frankfurt durch Johannes Erath auf die Frontlinien dieser Auseinandersetzung zu.

Alles beginnt mit der von Bibi Abel gestalteten Videozeichnung der betenden Hände von Albrecht Dürer (dem Zeitgenossen von Hans Sachs in Nürnberg, der historischen Hauptfigur in Wagners Drama). Dazu erklingt das Vorspiel zur Oper, das Sebastian Weigle am Pult des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters fein durchmodelliert, in jedem Detail liebevoll ausgestaltet, ohne Pomp und Protz. Die betenden Hände stehen für die Haltung der Kunstreligion des neunzehnten Jahrhunderts: der Andacht gegenüber dem Werk, von dem man eine Offenbarung für das eigene Leben erhofft.

Johannes Erath zeigt dann die Meistersinger im ersten Aufzug auf abenteuerlichen Hochstühlen wie Schiedsrichter im Tennis (Kaspar Glarner schuf die Bühne). Wenn dann Hans Sachs fordert, einmal im Jahr das Volk entscheiden zu lassen, was gute Musik sei, so regt sich Unmut bei den Meinungsführern: „Der Kunst droht allweil Fall und Schmach, läuft sie der Gunst des Volkes nach.“

Nun schlägt sich Erath aber nicht auf die Seite der metierkundigen Kunstrichter. In Fall und Schmach stürzen vor allem sie selbst im zweiten Aufzug, weil sie sämtlich nach der Frau gieren, die leicht zu haben sei. Zum Schusterlied des Sachs über die Eva des Paradieses senken sich die beschuhten nackten Beine von Marlene Dietrich herab, ikonisch geworden im Film „Der blaue Engel“. Lehrbuben wie Meister sind hinter Eva Pogner her, die deren Vater als Preistrophäe für das beste Meisterlied ausgesetzt hat. Alle Kerle wollen ihr den rechten Schuh anpassen und vergessen – wie Professor Rath bei Heinrich Mann – sehr schnell hohe Kunst und gute Sitten. Sie sind moralisch diskreditiert.

Beim Liedwettbewerb auf der Festwiese sind dann die Meister nur noch ein Randgruppenphänomen. Die Bühne wird beherrscht von den Ikonen der Popkultur: ein Rudelkuscheln der Beatles mit Heino, Nana Mouskouri und Lady Gaga. Die – vorläufige – Endstufe der bürgerlichen Kunstreligion ist die Castingshow. Eva Pogner, die bislang eigentlich von Walther von Stoltzing nichts wissen wollte, erliegt seinem Auftritt: „Keiner wie du so hold zu werben weiß!“ Kunst ist mit Werbung identisch geworden und restlos aufgegangen im Pluralismus der Verbraucherdemokratie.

Nun vergisst Erath über dieser großen Säkularisierungsgeschichte von Kunstreligion nicht die Geschichte der Figuren: Beckmesser ist ein verklemmter Neurotiker mit Minderwertigkeitskomplex, woraus Michael Nagy ebenso wendig wie präzise eine Spitzenleistung macht. Eva, mit explosiver Sinnlichkeit gesungen von Magdalena Hinterdobler, will Hans Sachs zum Mann und keinen anderen. Und dieser Sachs ist in Gestalt von Nicholas Brownlee nicht wesentlich älter als sie, sondern ein jugendlicher Kavalier mit tenoralem Glanz über seinem Bariton. Nur Andreas Bauer Kanabas ist mit seinem wohligen Prachtbass ein väterlicher Veit Pogner, wie man ihn sich so vorstellt. AJ Glueckert singt den Stoltzing mit vokalem Charme, bleibt aber als Figur ein melancholischer Außenseiter, der von allen verschmäht wird. Michael Porter singt und spielt mit größter Beweglichkeit den Lehrbuben David, dessen Katalog der Meisterliedweisen zusammen mit dem Orchester voll feinster Abstufungen der Farben und bedeutungsreichen Zäsuren Anlass zu größter musikalischer Freude ist. Alle bislang Genannten sind Rollendebütanten, nur Claudia Mahnke als gerissene Magdalene hat schon Erfahrung mit der Partie. Sie alle machen ihre Sache phantastisch, genauso wie der von Tilman Michael einstudierte Chor.

Erath fragt nicht mehr, inwieweit Wagners Stück antisemitisch und Beckmesser eine Judenkarikatur sei. Barrie Kosky hatte das alles 2017 umwerfend, erschreckend, aber auch durchdacht in Bayreuth auf die Bühne gebracht. Erath will weiter. Das Stück hat uns mit seiner Geschichte über eine traurige, ausweglose Liebe, aber auch dem Streit darüber, was gute Kunst sei, noch viel zu sagen. Am Ende hält Hans Sachs seine berüchtigte Ansprache über das, „was deutsch und echt“ in der Kunst sei, vor dem geschlossenen Vorhang. Beckmesser steht ihm bei. Im bunten, vielfältigen Volk hinter ihnen ist für beide kein Platz mehr. Ihre Kunstanschauungen sind nicht inklusionsfähig. Zum Nachspiel leuchtet über dem Volk das Wort „Germania“ auf, bis die drei ersten Buchstaben verlöschen. Wenn man also, „was deutsch und echt“, aus der bunten Vielfalt streicht, bleibt „mania“ übrig. Wahnsinn, diese tollkühne Inszenierung!