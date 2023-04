Am Donnerstagabend ließen sich im Pierre-Boulez-Saal allerlei exotische Instrumente bestaunen: die Ophikleide, eine Art Minituba mit Saxophonklappen, die Geomungo, eine Zither, deren Verwendung in Korea schon für das fünfte Jahrhundert nach Christus nachgewiesen ist, die Sheng, eine chinesische Mundorgel, deren Äußeres an einen Jugendstilschornstein erinnert, eine zweisaitige Röhrenspießlaute namens Erhu und darüber hinaus eine Vielzahl an Flöten, lange und kurze, dicke und dünne, gebogene und gerade, aus Holz und aus Bambus und in ihrem Klangbild nicht unbedingt immer voneinander zu unterscheiden.

Zusammengebracht hat dieses Sammelsurium der Instrumentenbaukunst der Komponist und Flötenliebhaber William Parker, seit vielen Jahrzehnten eine Größe der improvisierten Musik und auf seinem Stamminstrument, dem Kontrabass, Charles Mingus’ einzig legitimer Nachfolger: Niemand anders zupft heute so wuchtig und zugleich so leichtfüßig wie er. In jedem Ton schwingt bei Parker die gesamte Geschichte des Jazz und Blues mit, von Louis Armstrong bis John Coltrane, von Duke Ellington bis Albert Ayler. Jede Note ist zugleich politische Willensbekundung: für Freiheit, gegen Rassismus.

Schauer aus Sound

Der Boulez-Saal hatte den Bassisten nun mit zwei Auftragswerken betraut, die nicht nur lange dauerten, sondern auch sehr lange Titel trugen: „Flexible Showers of Sound“ und „Before I Went to Sleep, Mother Would Put a Clothes Pin on My Nose“. Für die Umsetzung seiner Kompositionen hatte Parker nicht nur einen Koffer voller Instrumente mitgebracht, sondern auch Mitspieler aus zehn Nationen. Im Programmheft und auch im anschließenden Publikumsgespräch sprach er von einer „Bruder- und Schwesternschaft durch Klang“ und einer „Idee der universellen Tonalität“, die es offenbar praktisch zu illustrieren galt.

Verbindendes Element waren in beiden Stücken von Parker geschriebene Texte, die ebendiese universelle Sprache der Musik beschworen und zugleich Krieg, Gewalt, Unterdrückung und Ungerechtigkeit auf der Welt anprangerten. Das hatte gerade im ersten Teil etwas von einem Gottesdienst, der auf semantischer Ebene, wie bei Gottesdiensten üblich, sehr formelhaft war, musikalisch – hier traditioneller mit Geige, Cello, Bass und Gesang besetzt – aber momentweise zu bildhafter Stärke fand, etwa wenn nach der Behauptung, Musik habe es gegeben, bevor es die Menschheit gab, die Geigerin Biliana Voutchkova ihrem Instrument naturhafte Geräusche entlockte. In diesen Minuten, in denen es tropfte und klickte, pochte und krächzte, fand die Musik tatsächlich zu sich selbst; man konnte dabei zuhören, wie sich nach und nach eine Stimme formte.

Der Schamane schaut auf die Uhr

Im zweiten Teil des ausverkauften Konzerts fehlte genau das: Form und Struktur. Die große Harmonie, nach der William Parker offenbar strebte, das allgemeine Einverständnis wurde nicht erarbeitet, es war von Anfang an gesetzt. Erhu und Taepyeongso, Basssaxophon und Shakuhashi kommunizierten freundlich miteinander, ganz als sei es nie anders gewesen, als bräuchte man bloß alle Unterschiede einzuebnen und schon wäre die Welt in Ordnung.

So entstand ein fast anderthalbstündiges Klanggewoge, ohne Reibungen und Kontraste, ohne Aufbau und Entwicklung, ein zuweilen transceartiger Flow, der naturgemäß weder Anfang noch Ende kennt. Entsprechend war es am Schamanen dieses säkularen Gottesdienstes, an William Parker, irgendwann auf seine rote Armbanduhr zu schauen und mitten hinein ins konturlose Wabern der Musik zu sagen: „That’s enough, we stop now.“ Dem Himmel sei Dank!