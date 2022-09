Shakespeare in Neuübersetzung : Der Himmel leer, alle Teufel hier

Dem Traum verpflichtet: Jan Bosse inszeniert Shakespeares letztes Stück „Der Sturm“ am Deutschen Theater in Berlin mit Wolfram Koch in der Hauptrolle. Ein Unterhaltungsabend der besseren Art.

Vor dem Abgeordnetenhaus tanzen sie Tango. Unten am Wasser ziehen die Paare ihre Kreise, schlängeln sich Alt und Jung durcheinander, schweben sie vor und zurück um eine Boom-Box herum, aus der wehmütige Klänge den Rhythmus vorgeben. Wie oft wurde schon geschrieben, das Berliner Regierungsviertel sei tot, sei eine verödete Fläche, nur monumentalische Bauten, unnahbar, hartherzig, bewegungslos. Dem wird an diesem späten Abend auf anmutige Weise widersprochen: die Menschen tanzen zärtlich miteinander, sitzen lachend am Fluss, ein Fahrradkurier bringt neues Bier, hin und wieder fährt ein heimkehrendes Touristenboot vorbei. Dann halten die Paare kurz inne und winken den müden Angestellten an Deck zu. Alles mitten in Mitte. Da, wo sich sonst kurz vor Mitternacht nur die Sicherheitsdienste Gute Nacht sagen. Ein kleiner Traum.

Passend zum großen, den man eben zu Ende gehen gesehen hat, auf der Kammerspiel-Bühne des Deutschen Theaters: „Wir sind vom gleichen Stoff, aus dem die Träume sind“ hat Prospero am Schluss ins Publikum geflüstert, der vertriebene Herzog aus Mailand, der von seinen Konkurrenten auf eine Insel zwischen Tunis und Neapel verbannt wurde und dafür jetzt bittere Rache nehmen könnte, an all seinen Feinden, den Thronräubern und Trunkenbolden, die er durch einen von ihm entfachten Sturm auf seine Insel gezwungen hat. Aber anstatt sich zu rächen, träumt er lieber weiter. Spricht vom Schlaf, der unser aller Leben umgibt. Und er heißt jeden seiner Gegner einzeln „herzlich Willkommen“.

Hier ist es auch schön

In ungefähr siebenundvierzig Varianten kann Wolfram Koch dieses „herzlich Willkommen“ sagen, immer mit einem neuen Nachdruck, mit noch einer anderen Haltung. Virtuos, selbstironisch, verlebt – so spielt Koch diesen Prospero. Nicht als Intellektuellen, der seine Zauberlehrlingskräfte aus Büchern hat, sondern als einen gescheiterten Magier, der von seinen guten Geistern gestützt wird. Koch spielt diesen moralischen Mann, der Liebe an die Stelle von Hass setzt und nach seiner gnädigen Entscheidung einfach stumm zur Seite tritt, ohne ein großes Brimborium zu veranstalten, einfach in Ruhe die Insel verlässt – in diesem Falle: die Bühne – und dabei so lapidar wie hoffnungsfroh sagt: „hier ist es auch schön“ – Koch spielt diesen Prospero so, wie ihn sich Gustav Landauer einmal vorgestellt hat: „ganz und gar als das Gegenbild zu Christus, der vom Marterholz zum Himmel emporsteigt“.

Die Augen dunkel geschminkt, die langen Haare wirr vom Schädel hängend, ist er der obdachlose Gegen-Heiland, dem die Zauberkraft versagt. „Der Himmel ist leer“, raunt er, „alle Teufel sind hier“. Die Zeile wird zum Leitspruch dieses Abends. Immer wieder repetieren verschiedene Figuren den Satz, singen ihn vor allem auch. Das ganze Ensemble – außer Koch – singt und das nicht irgendwie, sondern ambitioniert bis herzzerreißend. Vor allem Lorena Handschin als Luftgeist Ariel hat eine geradezu Lady Gagahafte Tönung in der Stimme, wenn sie im schillernden Glitzerkleid (fast alle Kostüme von Kathrin Plath zitieren die Siebzigerjahre) über die Bühne schwebt und eben jene Shakespeare-Zeile ins Mikrofon haucht, als wäre sie eine berühmte Line in einem Popsong: „hell is empty and / all the devils are here“.