Amerikas Orchester : „Wir wollen unsere Musiker durchbringen“

Der Dirigent Franz Welser-Möst sieht rauhe Jahre auf die Orchester in Amerika zukommen. Überleben werde nur, wer sich lokal stark engagiere. Europa aber mangele es an Selbstkritik. Systemrelevanz der Kultur sei nicht gottgegeben.

Franz Welser-Möst war Musikdirektor der Wiener Staatsoper und ist seit 2002 Chefdirigent des Cleveland Orchestra in den Vereinigten Staaten. Er kann die wirtschaftliche Lage in Europa und Amerika gut vergleichen. Wir erreichten ihn telefonisch in seinem Haus am Attersee in Österreich. F.A.Z.

Wir machen uns große Sorgen um die Orchester in den Vereinigten Staaten. Die Nachrichten aus New York, besonders von der Metropolitan Opera, sind alarmierend: Chor und Orchester entlassen, ein Drittel der Berufsmusiker verlässt die Stadt. Wie ernst ist die Lage?