Oper nach ukrainischem Text : Porträt des schläfrigen Westens

Das Datum des 24. Februar 2022 stellt auch für die Kultur eine scharfe Zäsur dar. Das Davor erscheint im Nachhinein in neuem Licht, und was richtig war, erweist sich plötzlich als falsch oder zumindest als diskutabel. Überdeutlich zeigt sich das bei Ereignissen aus dem zeitlichen Nahbereich. Nun hat es auch die stets auf politische Aktualität erpichte Münchener Biennale für Neues Musiktheater auf dem falschen Fuß erwischt.

Die Eröffnungspremiere, eine Uraufführung des österreichischen Komponisten Bernhard Gander in Koproduktion mit der Deutschen Oper Berlin, handelt von Migranten, die an den europäischen Grenzen zurückgewiesen und als seelenlose Nummer behandelt werden, und man darf vermuten, dass der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan, ein scharfer Kritiker sowohl des russischen Überfalls auf sein Land als auch der anfänglichen Begriffsstutzigkeit seitens einiger westeuropäischer Länder, die Akzente in seinem Libretto zu diesem Werk heute wohl ganz anders gesetzt hätte.

Der Stoff ist von der Realität schlicht überholt worden. Mit ihr kollidiert schon der Titel des neuen Werks: „Lieder von der Vertreibung und Nimmerwiederkehr“. Die Millionen von ukrainischen Frauen und Kindern auf der Flucht vor dem Krieg werden heute mit offenen Armen empfangen, und die meisten wollen zurückkehren. So sitzt man im dunklen Zuschauerraum und denkt sich angesichts der Hoffnungslosigkeit, die das Stück verbreitet: Was für ein hochaktuelles, von Tragik und Zukunftshoffnung, Widerstandswillen und menschlicher Zuwendung erfülltes Libretto zu diesem Thema wäre doch entstanden, hätte es Zhadan heute geschrieben! In seiner Kritik an der Unempfindlichkeit des satten Wohlstandsbürgers trifft er allerdings einen wunden Punkt. Es ist der Blick des politisch hellwachen Osteuropäers auf den schläfrig gewordenen Westen.

Davon abgesehen zeigt diese Uraufführung durchaus Qualitäten. Gander, der sich auch in Rap und Rockmusik umgesehen hat, hat die Musik streng durchkomponiert. Damit lässt er, dem Thema angemessen, dem Hörer kaum einen Moment der Ruhe. Über weite Strecken dominiert ein monotones, hart skandiertes Sprechen und Singen, was zumal mit dem Einsatz eines kleinen Chors Assoziationen an griechisches Theater und Carl Orff weckt. Die kantigen Rhythmen werden durch eine kleine, elektrisch verstärkte Combo verdoppelt und zu einem düster-aggressiven Sound verdichtet.

Die Dirigentin Elda Laro kämpft sich zusammen mit den fünf Musikern des Ensemble Modern wacker durch das Gestrüpp von Taktwechseln. Aufhellungen sind selten, etwa in der Szene, in der ein „redlicher Mann“ das Tor zum Grenzübertritt öffnet. Warum Gander aber dieses Zeichen einer Menschlichkeit mit dem Zitat von Ludwig van Beethovens „Mondscheinsonate“ und nicht in seiner eigenen Musiksprache kommentiert, erschließt sich nicht ganz.

Die Inszenierung von Alize Zandwijk (Regie), Theun Mosk (Bühne) und Anne Sophie Domenz (Kostüme) spielt die Elendskarte aus; die im Libretto von Zhadan klar unterschiedenen Handlungsorte wurden einem tristen Einheitsbühnenbild geopfert. Die sehr breite, zum Zuschauerraum hin offene Szene zeigt einen Nichtort irgendwo zwischen verlassenem öffentlichem Platz und Lagerhaus, mittendrin eine trübe Laterne, auf die es auch mal herabregnet, in einer Ecke ein Haufen roter Rettungswesten. Auf die rückseitige Mauer werden Kernsätze des Librettos projiziert.

Die Regie nutzt die leere Fläche mit einigem Geschick. Der Chor wird in das Geschehen integriert, die vier namenlosen Flüchtlinge führen auf stets wechselnden Plätzen ihre Dialoge und wenden sich gelegentlich anklagend an das Publikum. Innere Stimmigkeit und Professionalität lässt sich dem Ganzen nicht absprechen. Der Eindruck einer unglücklich verfehlten Aktualität bleibt gleichwohl bestehen.