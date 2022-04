Heidelberger Frühling : Klingende Wasserpostkarten aus Venedig

„Geht nicht, gibt’s nicht“, so knapp erklärt Thorsten Schmidt den Erfolg des Musikfestivals „Heidelberger Frühling“, das er vor fünfundzwanzig Jahren gründete und bis heute leitet. Not mache erfinderisch, erzählt er rückblickend: Um jedes einzelne Projekt musste gerungen, seine Finanzierung akquiriert werden. Zuschüsse gab es in den ersten fünf Jahren nicht, gespielt wurde in einer großen, mittlerweile abgerissenen Backstube oder in Turnhallen. Doch Gutes entstehe durch Leidenschaft, versichert der Intendant. Mit ihr entwickelte Schmidt ein Festivalprogramm, das auf die Stadt, ihre Geschichte und Bevölkerung abgestimmt ist, das immer wieder auch Musiker und Werke präsentiert, die man (noch) nicht kennt, und das sich heute als Plattform für Ideen versteht, die man gemeinsam entwickelt.

Mit derselben Leidenschaft führte er sein Festival 2006 in die Eigenständigkeit einer GmbH. Fast achtzig Prozent erwirtschaftet der „Heidelberger Frühling“ selbst, die restlichen zwanzig Prozent tragen Stadt und Land. Die Sponsorenriege und der Freundeskreis unterstützten Schmidt sukzessive bei dem Aufbau einer Festivalfamilie. Dieses nach zwei ausgefallenen Jahrgängen wieder ins Bewusstsein zu holen und zugleich jungen Künstlern, die unter Corona besonders gelitten hatten, Projektaufträge zu geben, war vorrangiges Ziel der diesjährigen Jubiläumsausgabe.

Aus der Krise entstand ein neues Konzertformat mit sozialer Ausrichtung: „re:start.“ Fünfundzwanzig ausgewählte experimentierfreudige Musiker und Ensembles schwärmten in alle Stadtteile aus und brachten in fast siebzig Zusatzveranstaltungen in Kirchen und Cafés, in Gemeinde- und Gesellschaftshäusern, im Hauptbahnhof und Seniorenzentrum bei freiem Eintritt Menschen zusammen. Auch auf einem Biomarkt, wo das Audax Saxophonquartett aus Würzburg sogar den Salatköpfen Ohren wachsen ließ.

Die Leidenschaft des Intendanten, der selbst einmal Sänger werden wollte, ist ungebrochen: „Wir stehen immer noch am Anfang“, stellt er fest und träumt von einem Musikcampus, einem „Weltmagnet für Lied“ in Kooperation mit anderen Institutionen. Die Vorarbeiten dafür sind mit der Gründung der Lied-Akademie (2011) und dem daraus erwachsenen Liedzentrum (2016) längst getan. Damit das Lied auch in der Gegenwart verankert bleibt, galt eine der sechs Uraufführungen während des Festivals dem allerdings etwas ratlos machenden Zyklus „Nobody“ von Johannes Boris Borowski nach Gedichten von Emily Dickinson für Sopran, Klarinette und Klavier, zumal diese Miniaturen in die sechs ausladenden deutschen Lieder von Louis Spohr modisch interpoliert wurden.

Die bisherige Erweiterung des „Heidelberger Frühlings“ bezeichnet Thorsten Schmidt als „Zellteilung“: einzelne Programmelemente wie etwa das Streichquartett machten sich in eigenen kleineren Festivals selbständig. Jetzt teilt sich der Intendant selbst und gibt im sanften Generationenübergang Aufgaben an den Pianisten Igor Levit ab, der dem „Frühling“ als Leiter der Kammermusikakademie schon seit 2011 eng verbunden ist. Seine neue Position wurde mit einem Kompositionsauftrag gefeiert; der Amerikaner William Bolcom schrieb Levit ein Klavierkonzert, das er zusammen mit dem Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Elim Chan, Chefdirigentin in Antwerpen, erstmals präsentierte: ein im Zusammenspiel mit dem extravagant besetzten Orchester kniffliges Werk voller koboldartiger Einfälle. Mal wird das Klavier vom Orchester freundlich aufgenommen, dann wieder allein im Regen stehen gelassen. Mal konzertieren Klavier und einzelne Soloinstrumente miteinander, mal ballt sich das Orchester unter der enormen Schlagkraft der großen Trommel zusammen. Plötzlich suggeriert eine Hornmelodie einen Film, die Bratscher rühren etwas darunter, und das Klavier zieht seine eigenen Kreise.

Dass auch experimentelle Musik in Heidelberg ein dankbares Publikum findet, bewiesen die beiden letzten Uraufführungen für Streichquartett. Es gibt immer noch Komponisten wie den Franzosen Loïc Guénin (geboren 1976) und den Italiener Andrea Liberovici (geboren 1962), die der Gattung mit Phantasie und Witz zu Leibe rücken und sie theatralisch aufmöbeln. In seinem Auftragswerk für das formidable Quatuor Béla mit dem kryptischen Titel „2NS/XNK“ – er bezieht sich auf Iannis Xenakis – liegen die Instrumente außer dem Cello auf den Sitzbänken der Spieler. Neben den Saiten ragt ein dünner Faden empor, ein Bogenhaar, das von den Musikern mit größter Zartheit bearbeitet wird. Dann gehen alle wie Kotospieler in die Knie, zupfen an ihren Instrumenten, streichen mit einem Miniatur-Barockbogen, klopfen. Sobald die Spieler dann Platz genommen haben, beatmen sie ihre Instrumente, nehmen sie auf den Schoß, streichen Nostalgisches oder produzieren Geräusche auf dem mit Wäscheklammern präparierten Cello – das Streichquartett als echte Handarbeit.

Liberovici dagegen schickt das Quartetto Prometeo auf Unterwasserexkursion. Sein Werk „Venice: Water Postcards“ mit eigenen, von der Bratscherin Danusha Waskiewicz vorgetragenen Texten für Streichquartett und vier Lautsprecher zeichnet den Klang Venedigs vor und während des Corona-Lockdowns multimedial nach. Während die acht Postkarten noch schreiende Touristenströme, Fetzen von Gesprächen, Musik, Durchsagen, Schiffsglocken und den verzweifelten Ruf eines Vaters nach seiner Tochter Sofia festhalten, wird es im zweiten Teil allmählich menschenleer.

Für den Schlussteil hat Liberovici mit einem Mikrofon in Venedigs Gewässer Klänge gefischt, nicht deutbare Geräusche, die man sich von einer Harfe produziert vorstellen könnte, aber in Wahrheit das Aneinanderstoßen von Schiffen festhalten. Dazu singt die Bratscherin ein verwehtes Klagelied und verabschiedet sich mit ein paar versprengten Pizzikati von der verlassenen Lagune. Die Postkarte „Ruf nach Sofia“ musste wiederholt werden. Wann gibt es das schon bei zeitgenössischer Musik?