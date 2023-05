Mit dem ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov beschäftigt sich die französische Pianistin Hélène Grimaud schon lange. Das Avantgardistische an Silvestrov, sagt sie, sei seine Einfachheit. Das gilt auch für dessen „Silent Songs“, die sie nun zusammen mit dem Bariton Konstantin Krimmel aufgenommen hat.

Herr Silvestrov, Ihre „Stillen Lieder“ haben Sie einmal als „vertontes Schweigen“ bezeichnet. Ist Ihnen gerade nach Schweigen zumute?

Valentin Silvestrov: Nein, in der aktuellen Situation rufe ich nicht zur Stille auf, es ist genau umgekehrt. Alles, was mich zu einem Menschen macht, was in mir menschlich ist, schreit in mir; ich muss so laut werden, wie ich nur kann. Ich hoffe, es geht vielen so. Das ist unsere Waffe gegen die Waffen der Terroristen, wir müssen gegen das Unrecht, das in meiner Heimat passiert, laut werden.

Sie sind im März 2022, kurz nach Ausbruch des Krieges, nach Deutschland geflohen und leben nun ziemlich genau seit einem Jahr hier im Exil. Wie geht es Ihnen?

Silvestrov: Ich bin okay, es geht mir soweit gut, auch wenn mein Alltag oft absurd ist. Ich warte und hoffe jede einzelne Sekunde, dass sich die Situation ändert, der Krieg endet und ich zurückkehren kann. Ich hoffe, dass Putin genauso schnell untergeht wie die Sowjetunion nach dem Mauerfall untergegangen ist.

Wie muss man sich das vorstellen, wenn man mit Mitte 80 seine Heimat verlässt und nicht weiß, ob man in seinem Leben noch einmal zurückkehren wird?

Silvestrov: Ich werde zurückkehren! Das weiß ich, das ist mehr als nur eine Hoffnung. Die russischen Aggressoren sind verabscheuungswürdige Gestalten, die unser Territorium rauben wollen, weil es fruchtbares Land ist; die unsere Kultur, unsere junge Intelligenzija stehlen wollen, es ist auch ein kultureller und mentaler Raubzug, der nach dem Töten kommt und dem wir nicht einfach tatenlos zuschauen können.

Ihre „Stillen Lieder“ sind überwiegend Vertonungen russischer Klassiker von Puschkin, Jessenin oder Lermontow aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Damals war Russland eine Großmacht, wie sie sich Putin heute zurückwünscht ...

Silvestrov: Die Poesie, die ich vertont habe, darf nicht in Misskredit gezogen werden für das, was gerade passiert. Dafür die russische Kultur verantwortlich zu machen ist falsch. Die Vielzahl der russischen Dichter und Schriftsteller, nehmen Sie Puschkin, Tolstoi, Dostojewskij, verstanden sich in allererster Linie als Europäer, die schon damals nicht dem Anspruch ihres Landes als russischer Supermacht blind und kritiklos gefolgt waren. Wenn Sie diese Dichter in unsere Zeit übertragen, wären sie heute Flüchtlinge, wie ich es einer bin, weil sie Putin und seiner Idee eines russischen Imperiums nicht gefolgt wären. Sie säßen jetzt auch hier an diesem Tisch, und sie wären genauso heimatlos, wie ich es bin.

Aber Putin verehrt die Dichter, die Sie in den „Stillen Liedern“ vertont haben ...

Silvestrov: Vor dem Krieg hat Putin erzählt, er liebe Chopin, aber schon mit Alfred Schnittke (deutsch-russischer Komponist des 20. Jahrhunderts, Anm. d. Red.) habe er nichts mehr anfangen können. Leider können dich die Künste nicht davor bewahren, ein Terrorist zu werden. Du kannst Bach und Chopin mögen und dennoch Kriege anzetteln und Menschen töten lassen.

Die „Stillen Lieder“ berühren selbst dann, wenn man kein Wort Russisch versteht. Wie machen Sie das?

Silvestrov: Die gesungenen Worte werden selbst zur Melodie. Ich habe die Gedichte gelesen, und aus den Versen flossen die Melodien heraus, die sich mit den Worten verbanden.

Hélène Grimaud, wann sind Sie das erste Mal auf die Musik von Valentin Silvestrov aufmerksam geworden?

Hélène Grimaud: Das ist ziemlich genau 20 Jahre her. Damals habe ich eine Aufnahme von „Stille Lieder“ geschenkt bekommen. Meine allererste Berührung mit Silvestrov. Als ich die Lieder hörte, war ich wie versteinert. Das wohl Großartigste an seiner Musik ist: Sie hallt in dir nach. Musik als Ausdruck der menschlichen Seele, sie erleuchtet die Menschen in einer bestimmten Art und Weise, sie verbindet den Zuhörenden unmittelbar mit dem Gehörten und schafft damit Erkenntnisgewinn.

Sie verstehen sich „als offener Kanal“ zwischen Komponist und Publikum. Heißt das, durch Sie soll nicht nur die Musik hörbar, sondern auch die Haltung dahinter verständlich werden?

Grimaud: Das ist meine Idee. Die Welt des Komponisten mit der Welt des Zuhörenden so zu verbinden, dass beide einander vollständig verstehen können. Die Voraussetzung dafür ist eine große Ehrlichkeit im Spiel. Im Idealfall entsteht eine direkte Resonanz im Publikum, die mich demütig macht. Wer bin ich schon im Vergleich zum Erschaffer solcher Musik? Zugleich bin ich dafür verantwortlich, diese Verbindung herzustellen. Eine sehr fragile Konstellation.

Silvestrov: Wenn ich meine Kompositionen fertiggestellt habe, spreche ich nicht mehr davon, dass ich diese Stücke komponiert habe. Ich sage einfach: Diese Stücke gibt es jetzt, sie existieren in der Welt, sie brauchen mich nicht mehr, sie leben jetzt ohne mich weiter.

Nach dem Tod Ihrer Frau Larissa, Herr Silvestrov, haben Sie ein bewegendes Requiem geschrieben. In so einer Zeit zu komponieren lässt sich auch als Umgang mit der Trauer verstehen. Wie trauern Sie heute um Ihr Heimatland?

Silvestrov: Es gibt einige neue Werke von mir. Drei Stücke für Klavier, ein Zyklus, der in meinem Kopf auf der Flucht von Kiew nach Berlin entstanden ist und den ich nach meiner Ankunft im März 2022 in Berlin aufgeschrieben habe. Es gibt auch eine Reihe von Chorwerken, die auf ihre Uraufführung warten. Während in meiner Heimat Bomben fallen, fällt mir die Musik regelrecht zu, ich muss sie nur auffangen. Es geht dabei nicht so sehr um meine Trauer oder meinen Schmerz, den man natürlich an vielen Stellen finden kann. Es geht um die Hoffnung und um den eigenen Glauben daran, eine derart schreckliche Situation durchstehen zu können.

Übersetzung Sonya Zlotnyk und Mykyta Potapchuk

Valentin Silvestrov: „Silent Songs“, Hélène Grimaud, Kon­stantin Krimmel (Deutsche Grammophon)