Harald Schmidts Soloabend : Bei uns biste Kapitän

In voller Kapitänsmontur legt Harald Schmidt in Stuttgart seinen zweiten Soloabend hin. Jetzt weiß man endgültig: Der Mann gehört ins Theater.

Vom Band kommt, dröhnend lebendig, Ophelia. So heißt ein Lied von The (einst Dylan begleitet habende) Band, zu Ragtime-Untertönen gesungen vom auch schon toten amerikanischen Schlagzeuger Levon Helm, dem einzigen unter den glorreichen Fünfen, der überhaupt singen konnte: „Ashes of laughter, the coast is clear/Why do the best things always disappear/Like Ophelia – please darken my door.“ Der Vorhang hebt sich und gibt den Blick frei auf eine sich alsbald drehende weiße Wand mit zwei Türen drin, die auch weiß sind, nicht darkened (abgedunkelt). Dahinter kommt, gertenschlank im lässigen, eierschalenfarbenen Anzug inklusive („Traumschiff“-?)Kapitänsmütze mit seinen riesigen, schmalen Händen zirkuspferdhaft nervös (oder schon übermütig?) auf einen Tisch hauend, der Mann zum Vorschein, der hierher, ans Stuttgarter Schauspiel, als lange ans Fernsehen verlorener Bub zurückkehrt, zum zweiten Mal schon; der erste, mit anderem Programm bestrittene Auftritt vor Wochen dürfte im auch diesmal vollen Saal noch in guter Erinnerung sein.

Harald Schmidt hat mit seiner Liebe zum Theater, die – darf man das so sagen?, würde er jetzt selbst fragen – vom Theater nicht durchweg erwidert wurde, zu keinem Zeitpunkt hinterm Berg gehalten. An diesem zweiten Abend der „Show-Reihe der ehrlichen Worte – Echt Schmidt“ tritt er wieder den Beweis an, dass er spätestens heute für das Fernsehen zu gut ist und also viel zu lange daran verloren war. Diesen langen Mann muss man auf die Bretter schicken, da gehört er hin, vorausgesetzt, er ist dabei ganz für sich – er habe 41 Jahre darauf gewartet, diese Bühne einmal für sich allein zu haben, gab er neulich zu. Die unübertrefflich charmante Kombination aus Größenwahn, Schlagfertigkeit, Selbstironie und, aus letzterer wiederum fast zwingend hervorgehender, Bescheidenheit funktioniert für die nächsten anderthalb Stunden jedenfalls wieder prächtig.

Ophelia also: Nun gehe es um den „Othello“ – umstandslos stimmt der Mann, der seinen Shakespeare noch kennt, auf eine so handfeste wie tückische, mit allerlei Fangfragen garnierte Bildungshuberei ein, von der er vermutlich am besten weiß und am meisten bedauert, dass „das Publikum für solche Witze kleiner wird“. Dieses wird mit der Frage aus der Reserve gelockt, welches denn wohl der berühmteste Satz aus dem „Othello“ sei. „Hast du zur Nacht gebetet, Ophelia?“ – diese Blöße gibt sich niemand. Schmidt gibt den richtigen weiblichen Vornamen preis und kommt auf das N-Wort zu sprechen, um es sogleich mit einem Hinweis auf die eigene Garderobe zu umschiffen: „Der Anzug sieht aus wie ,Traumschiff‘, ist aber Othello.“

Volle Kraft voraus

Der Kapitän gibt weiter Gas, flicht einen Ehrenkranz für Zadek-Tabori-Voss, kommt vom Hölzchen auf das Traumpaar Margaret Trudeau/Mick Jagger, von dort auf sein mit 120 Fehlern gespicktes Französisch-Abitur, noch mal auf Shakespeare, dessen Königin, deren Vater, Heinrich VIII., Virginia Woolf und deren Freundin: „Wer war das?“ Er muss es dann selbst machen: „Sie hatten danach gefragt“: Damit winkt er scheinbar generös ab; natürlich hatte niemand danach gefragt, aber auch diese unerbetene Mühe ist nicht vergebens.

Zwischendurch ließe er wohl am liebsten eine Textkenntnisklausur zur Handke-Verteidigung des Schriftstellers Thomas Melle in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ schreiben („Zum Glück sind die Herausgeber nicht hier heute Abend.“). Und dann hebt er sachte ab aus den Niederungen der Zeitungs- und vor allem Feuilletonstorys der vergangenen Wochen, gibt weniger den Dirty Harry, eher den Norman Bates, indem er auf den sizilianischen Brauch zu sprechen kommt, mit einem nahen Toten noch eine Nacht zu verbringen: „Ich schlafe mit meiner Mutter im Bett, solange sie noch lebt.“

Mehr zum Thema 1/

Nachdem er sich mit einem denkbar umständlich gereichten Glas Wasser gestärkt hat (verwöhnt, angeekelt: „Das ist ja mit Kohlensäure!“), hämmert er feixend in einen Steinway die Akkorde aus Straussens „Ariadne auf Naxos“ und will wissen, ob Freddie Mercury die nicht für seine „Bohemian Rhapsody“ geklaut habe. Den wenigstens auf Genossen-Seite laut gewordenen, vorsorglichen Unmut über Sigmar Gabriels möglichen Wechsel an die Spitze der Automobilbranche scheint er nicht zu teilen: Gabriel lasse dann eben, statt wie früher Kanzlerkandidaten, crash test dummies

Zwei Schwaben schwätzen

Dann, nach einer Stunde makellos dargebotenem Monolog, geschieht etwas Unerwartetes: Der Landesvater eines noch mehr Automobilindustrie beherbergenden und schon deswegen deutschlandwichtigen Flächenbundeslandes wird auf die Bühne gebeten. Schmidt sagt, diesmal wahrscheinlich ehrlich, er fühle sich geehrt und rechne es Winfried Kretschmann hoch an, dass er auf dem Weg zur absoluten Mehrheit hier noch einmal vorbeischaue, zumal dieser ja auch noch seinen, Schmidts, Heimatwahlkreis Nürtingen vertrete! Wie denn der Wahlkampf dort so sei? „So bieder wie ich“, sagt der Ministerpräsident ohne erkennbare Koketterie, ja, fast mit einem defätistischen Zug um den schwäbelnden Mund und präpariert g’schwind die Gemeinsamkeit zwischen Baden-Württemberg und Kalifornien heraus: „Den Spirit – wir hatten den vor hundert Jahren.“

Es entspinnt sich zwischen diesen in Ehren ergrauten Herren ein Gespräch von Robert-Lembke-hafter Verhaltenheit, Unaufgeregtheit. Der nihilistische Geist, der durch die erste Stunde ging und für den man Harald Schmidt lieben muss, weicht einer äußerst angenehmen, geduldigen Freundlichkeit. „Bei uns ist es einfach gut“, befindet Kretschmann über Deutschland und das Ländle. (So etwas kann man ja auch mal sagen, nicht immer nur „Standort, Klima, Nazis“!) Ob das aber auch so bleibe, will Schmidt wissen. Kretschmann scheint skeptisch, Schmidt alarmiert: „Oh, jetzt gehen wir negativ in Allerheiligen!“ Das tut niemand. Tosender Applaus.