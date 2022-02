Zum Tod von Hans Neuenfels : Der Beschwörer der Liebe

„Du darfst dir nicht in die Kunst davonlaufen“, befahl sich der Regisseur und Schriftsteller Hans Neuenfels in seinen Memoiren „Das Bastardbuch“ (2011), die sich spannend lesen wie ein Krimi, als er gerade wieder einmal Gericht über sich hielt. Und wen bat er um Hilfe? „Ich muss mich mit Kleist treffen. Mit wem denn sonst?“ Wer diesen großen, schmalen, hellwachen wie traumverlorenen, noch im Alter wunderknabenhaft zarten Paradiesvogel der Künste nicht an seiner bildgewaltigen Regie-Sprache erkannte, tat dies auf jeden Fall an seiner unverwechselbaren Stimme: Hans Neuenfels klang nämlich immer, als käme er gerade aus einem vernebelten Nachtlokal, in dem er mit den Größen des Theaters diskutiert und gesungen, geraucht und getrunken hatte – bis zur allerschönsten, menschheitsabgründigsten, weltumschlingenden Heiserkeit. Dass diese Idole längst tot waren, tat dem innigen Gedanken- und Gefühlsaustausch keinen Abbruch: Denn für Neuenfels waren sie, ob Strindberg, Goethe oder Musil, ob Verdi, Mozart, Bernd Alois Zimmermann oder eben Kleist, mit dem er sich neben den Stücken auch in drei Filmen auseinandersetzte, höchst lebendige, inspirierende Zeitgenossen.

Geboren wurde dieser scharfsichtig aktualisierende Geisterbeschwörer 1941 in Krefeld, studierte Regie am Max-Reinhardt-Seminar in Wien, wo er Elisabeth Trissenaar kennenlernte, seine spätere Ehefrau, stete Vertraute und famose Hauptdarstellerin in vielen Rollen. Früh bekam er das Etikett „Enfant terrible“ angeklebt, weil er in seinen Inszenierungen die Worte und Töne nicht illustrierte, sondern auf bis dahin nie gesehene Weise den Subtext der Werke mitreflektierte und als „Archäologie des Unbewussten“ auf die Bühne brachte. Was zwischen den Zeilen steht, war für seine metaphorisch verrätselten, tiefenpsychologisch durchdrungenen Interpretationen genauso wichtig wie das, was explizit auf dem Papier zu lesen ist.

Anarchischer Freigeist

Mit oft surreal übersteigerten Bildern schockierte Neuenfels, der eine Weile als Assistent von Max Ernst in Paris tätig war, die eher konservative Operngemeinde. Unvergessen seine von Generalmusikdirektor Michael Gielen dirigierte „Aida“ in Frankfurt am Main 1981, in der er die verschleppte äthiopische Prinzessin als Putzfrau zeigte, die in ägyptischer Sklaverei mit niedrigen Tätigkeiten gedemütigt wird. Buhstürme und Bombendrohungen waren die Folge. Seinen Ruf als aufgeklärter, anarchischer Freigeist bestätigte der Skandal um Mozarts „Idomeneo“ (2003) an der Deutschen Oper Berlin. Neuenfels plädierte darin für die Freiheit des Menschen und ließ die Religionsstifter Jesus, Mohammed und Buddha köpfen, weshalb 2006 die Wiederaufnahme nach einer Warnung des Berliner Innensenators vor islamistischen Anschlägen zunächst abgesagt wurde.

Zu dieser Zeit arbeitete Neuenfels kaum noch im Sprechtheater. Das war nicht immer so. Bereits mit 28 Jahren hatte er dreißig häufig umstrittene Inszenierungen realisiert. Von 1972 bis 1976 war er in der legendären Mitbestimmungsära am Schauspiel Frankfurt der prägende Regisseur. 1986 übernahm er die Freie Volksbühne, hatte da aber mit seinem anspruchsvollen Programm wenig Glück. Nach dem Rücktritt 1990 arbeitete er wieder als freier Regisseur. Doch der intellektuell beschlagene wie ästhetisch radikale Neuenfels, der sich konsequent allen Moden und Nivellierungstendenzen verweigerte, erschien den meisten Theaterintendanten in seiner schillernden Unzeitgemäßheit als zu fordernd, verwegen und gebildet.

Umjubelte Inszenierungen

Dagegen wurde er in den Opernhäusern von Salzburg bis Hamburg zunehmend geschätzt. 2005 und 2008 wurde er zum Opernregisseur des Jahres gewählt. 2010 debütierte er bei den Bayreuther Festspielen und überzeugte mit einem polymorph phantastischen „Lohengrin“. Umjubelt inszenierte er – mit Mariss Jansons am Dirigentenpult – in Salzburg im Sommer 2018 Tschaikowskys „Pique Dame“ als „Collage von faszinierenden wie irritierenden Bildern“ und verabschiedete sich damit, wie er es selbst angekündigt hatte, vom Theater. Das hinderte ihn freilich nicht daran, seine herausragende Stuttgarter „Entführung aus dem Serail“ von 1998 vor zwei Jahren an der Wiener Staatsoper neu einzustudieren.

Mehr zum Thema 1/

Hans Neuenfels schrieb Lyrik, Prosa, Essays, drehte Filme und suchte als visionärer Traumdeuter in allen Dingen zumal das Lied, das bei ihm die große, erotische wie mildtätige Liebe hieß: „Wo die Liebe aufhört, beginnt das Spiel, die Maskerade. Die Liebe braucht keine Kunst. Wir brauchen so viel Kunst, um die Liebe zu beschwören.“ Er ist sich nicht in die Kunst davongelaufen, im Gegenteil: Die Kunst ist ihm nachgelaufen, auf dem Weg zu sich selbst. Am Montag ist Hans Neuenfels im Alter von achtzig Jahren in Berlin verstorben.