Die Neubesetzung der Opernintendanz am Teatro San Carlo in Neapel ist nur ein Beispiel dafür, wie rigide Melonis Mitte-Rechts-Regierung die Kultur Italiens neu ordnet.

„Ich nehme zur Kenntnis, dass die Voraussetzungen nicht mehr stimmen, um meine Arbeit fortzusetzen“, sagte Carlo Fuortes, als er am 8. Mai als Präsident der Rai, des öffentlichen Rundfunks in Italien, zurücktrat. Der seit Jahresbeginn andauernde Konflikt mit der Regierung habe den Sender geschwächt, erklärte er genau vier Tage nachdem diese einen nicht ganz so hohen, aber sehr viel bequemeren Thron für ihn ausgeguckt hatte: die Intendanz des Teatro San Carlo in Neapel. Dafür hatte die Mitte-rechts-Allianz in die unterste Schublade der Machtpolitik gegriffen und per Dekret verfügt, dass für Operndirektoren ab sofort eine Altersgrenze von siebzig Jahren gilt und wer sie erreicht hat unabhängig von seinem Vertrag bis 1. Juni aus dem Amt scheidet. Was genau auf eine Person zutraf: auf Stéphane Lissner, der seit 2020 das San Carlo leitet, und, geboren im Januar 1953, bis 2025 engagiert ist. Sichergestellt werden sollte damit auch, dass Fuortes nicht wie Anfang April in Mailand, wo er dem Scala-Intendanten Dominique Meyer zur Seite stehen oder lieber gleich nachfolgen wollte, abgelehnt würde.

Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala ging der politische Kuhhandel zu weit, und die Gewerkschaften pochten auf eine „Leitung, die über volle Autonomie“ verfügt. Mit der B-Lösung – das San Carlo hat das prächtigere Haus, doch nicht ganz so viel Renommee wie die Scala – abgefunden hat Fuortes sich erst nach einer mehrwöchigen Hängepartie, während der ihn Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi um­gestimmt haben will. Dann sagte er, dass er glücklich sei, sich geehrt fühle und es als Privileg ansehe, am ältesten und schönsten Opernhaus der Welt arbeiten zu dürfen. Der Kulturminister der Regierung, mit der er als Rai-Präsident im Streit lag, gratulierte: „Ich bin sicher, er wird seine Sache gut machen.“

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Dekret

Dass der wissenschaftliche Dienst der Abgeordnetenkammer verfassungsrechtliche Bedenken gegen das „Fuortes-Dekret“ und Lissners Klage vor dem Arbeitsgericht mithin gute Aussichten hat, ließ die Regierung Meloni unbeeindruckt und zeigt, wie bedenkenlos sie ihre Interessen durchzusetzen gewillt ist. Auf anderen Ebenen interveniert sie nach Belieben. Schon Ende November ersetzte sie die ehemalige Kulturministerin Giovanna Melandri an der Spitze des Maxxi, des Museums für Kunst des 21. Jahrhunderts, durch einen Freund der Ministerpräsidentin, und auf dem Kongress der Gioventù Nazionale, der Jugendorganisation der Fratelli d’Italia, tat Kultur­minister Sangiuliano Anfang Juli kund, dass die Nationalgalerie für moderne Kunst ein „kleines Geschenk“ bekommt: Dem „autonomen“ Museum wurde eine Ausstellung über J. R. R. Tolkien, den Lieblingsautor der Ministerpräsidentin, aufgedrückt und der Kurator gleich mitbestimmt.

Die Unabhängigkeit der öffentlichen Kultureinrichtungen in Italien ist bedroht, die verfassungsrechtlichen Grundsätze der guten Leistung und der Unparteilichkeit sind nicht mehr selbstverständlich. Auch so lassen sich exzellente Bewerber aus dem Ausland fernhalten.