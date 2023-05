Gustavo Dudamel am 20. Februar 2023 in New York Bild: AP

Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel tritt als Musikdirektor der Pariser Oper zurück. Das gab deren Intendant Alexander Neef am Donnerstag in Paris bekannt. Dudamel, der zugleich auch noch Chefdirigent des Los Angeles Philharmonic ist, hatte sein Amt in Paris erst im August 2021 angetreten. Zur Begründung seines Rücktritts gab er in einer offiziellen Erklärung an, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Er habe keine anderen Pläne, als mit den geliebten Menschen zusammen zu sein, die ihm tagtäglich helfen, stark zu bleiben, zu wachsen und künstlerisch wie menschlich neue Herausforderungen zu suchen.

Jan Brachmann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Erst Anfang des Jahres freilich war bekannt geworden, dass Dudamel mit der Spielzeit 2026/27 die Nachfolge von Jaap van Zweden als Chefdirigent des New York Philharmonic antreten würde. Mit Dudamel, 1981 in Barquisimeto geboren, sind in New York große Hoffnungen verknüpft, das Orchester wieder in die internationale Spitzenliga zurückzubringen.

Alexander Neef erklärte, Dudamels Entscheidung mit schwerem Herzen zu akzeptieren, und dankte dem „immensen Musiker“ für dessen Arbeit am Haus. Für die Neubesetzung des Postens, der zu den wichtigsten im Musikleben Frankreichs gehört, bat Neef um eine Zeit des Nachdenkens, damit durch die Person auch weiterhin die höchsten Qualitätsstandards der Aufführung garantiert werden können.