Seit gut zehn Jahren wird den Choreographinnen der Postmoderne auch größere kunsthistorische Beachtung geschenkt und der Tatsache Rechnung getragen, dass sie sich nicht nur im Tanz, sondern auch in Texten, in Malerei, Video und Fotographie ausdrücken. Yvonne Rainers Werk etwa zeigte zuletzt die Kunsthalle Baden-Baden im Januar. Simone Fortis Choreographie „Huddle“ war im vergangenen Herbst in der Neuen Nationalgalerie zu erleben. Freie, emanzipatorische Tanzschöpferinnen wie sie, die ihre Ideen seit den Sechzigerjahren entfalteten, traten auf komplexe Weise in die Nähe der Bildenden Kunst.

Nicht nur waren sie in engem Kontakt zu den Künstlern ihrer Generation. Für Yvonne Rainer arbeitete Robert Rauschenberg als Lichtdesigner, mit Trisha Brown verband ihn Freundschaft und Zusammenarbeit, er schuf Requisiten und Bühnenbilder für sie. Künstlerinnen wie Rainer, Brown, Forti oder Lisa Nelson erweiterten den Kunstbegriff und trugen zur Etablierung der Performancekunst bei. Sie entwickelten ein neues Theater mit, wie Lucinda Childs mit Robert Wilson. Und sie bezogen nicht nur Bildende Künstler in ihre Arbeit mit ein, sie waren selbst welche.

Legendär ist Trisha Browns manifeste Synchronisierung von Tanz und Malerei in ihrem in einem Flugzeughangar in Montpellier uraufgeführten Solo „It’s a Draw“. Yvonne Rainer schreibt und dreht Filme. Der multimedialen Kunst der 1935 in Florenz geborenen Simone Forti widmet jetzt die Biennale Danza in Venedig anlässlich der Verleihung des Goldenen Löwens für ihr Lebenswerk in Zusammenarbeit mit dem Museum of Contemporary Art in Los Angeles eine Ausstellung. Man sollte sie als „eine Künstlerin, die mit Bewegung arbeitet“, begreifen, heißt es zurecht im Programmbuch des Tanzfestivals, das in diesem Jahr zum dritten Mal unter der Leitung des britischen Tanzstars Wayne McGregor steht. Er eröffnete das Festival am Donnerstag mit der Vernissage der Ausstellung.

Dem Fließen der Körper zuschauen

Drei von Fortis berühmten „Dance Constructions“ waren dabei zu erleben, einstudiert von Sarah Swenson, getanzt von einem jungen, im Ausbildungsprogramm der Biennale geförderten Ensemble. Uraufgeführt wurden diese drei Performances 1961 in Yoko Onos New Yorker Apartment. Aus einer schräg gestellten, übermannshohen Sperrholzwand hängen Seile mit Knoten. An ihnen halten sich die Tänzer auf der steilen Fläche und wechseln die Positionen wie in einer Choreographie am Steilhang. Die Kostüme bestehen aus Trainingskleidung und Sneakern. An anderer Stelle in der Ausstellungshalle hängen ähnliche Seile, nur mehrere neben einander senkrecht von der Decke. In Schlaufen am unteren Ende können die Tänzer mit den Füßen schlüpfen.