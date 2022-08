Bayreuther Festspiele : Ein Stinkefinger fürs um Deutung bemühte Publikum

Aktualisiert am

Abschied von der Lesbarkeit der Welt: Nach der „Götterdämmerung“ entlädt sich in Bayreuth der geballte Hass des Publikums auf Valentin Schwarz, den Regisseur des neuen „Rings“. Doch dieses Fiasko erzählt viel über unsere Situation.

Sinnblind den Faden verloren: Stephanie Müther (links, 2. Norn) und Kelly God (3. Norn) am Beginn der „Götterdämmerung“. Bild: dpa

Eine Hinrichtung, nichts sonst: Das Publikum im Festspielhaus von Bayreuth geißelt und köpft akustisch das Regieteam von Valentin Schwarz, dessen Bühnenbildner Andrea Cozzi und den Kostümschöpfer Andy Besuch durch Buhrufe, Pfiffe und Flüche. Die Luft brennt nach dieser „Götterdämmerung“, die den neuen „Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner abschließt. Einer der wenigen Schwarz-Anhänger in Reihe 19 kann sich nicht durchsetzen mit seinem „Bravo“. Die Frau dahinter buht ihn nieder. Er schleudert ihr entgegen: „Halt’s Maul, du dumme Tussi!“ Anzeigendrohungen werden gewechselt.

Jan Brachmann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Hier explodiert ein Vulkan angestauter Wut. Knapp zweitausend Menschen stehen entsetzt vor einer Investitionsruine von sechzehn Stunden Deutungsarbeit, von Ernst, den sie aufgebracht haben, von Empathie, denkerischer Anstrengung, und finden sich am Ende verhöhnt. In der Pause nach dem zweiten Aufzug unterhalten sich zwei Hipster aus der Entourage des Kostümbildners: „Typisch alte Leute! Sie wollen immer, dass das, was sie sehen, und das, wovon gesungen wird, übereinstimmt. Eins-Zu-Eins-Relationen. Wie primitiv! Erst aus der Nichtübereinstimmung entstehen doch Gefühle. Und das ist Theater!“