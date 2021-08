Zum 100. Geburtstag von Giorgio Strehler : Der Zauberer und ein Lacher aus Deutschland

„,La grande magia‘ von Professor Otto Marvuglia“ versprach das Schild auf dem Vorhang. Die Bühne ging auf und zeigte eine Terrasse im Abendlicht: „Hotel Metropol“, Sommergäste, drei Damen in Liegestühlen, die small talken und kichern, ein Baron, der Zeitung liest, in der Mitte ein junges Mädchen und zwei ältere Herren in hellen Anzügen, lebenslustige Aristokraten, Komplizen des Zauberers, die seine Künste loben und auf ihn neugierig machen. Ein Windstoß fegt herein, Sand und Papierfetzen wirbeln auf.

Mit Szenen wie aus einem Film von Fellini begann 1985 Eduardo De Filippos „Der große Zauber“ am Piccolo Teatro in Mailand: Schriftzüge und Schlagertakte, Posen und Gesten, die Moden der Kostüme versetzten das Hochstaplerdrama, in dem ein philosophisches Spiel über Wahrheit und Illusion, Täuschung und Betrug steckt, in die Zeit seiner Entstehung. Der neapolitanische Komödiant hat es 1948 geschrieben und im Jahr darauf mit seiner Truppe auf Tournee in Triest uraufgeführt. Seitdem war es nur im Fernsehen noch einmal zu sehen gewesen. Und jetzt war es wieder da: In einer poetischen Inszenierung von Giorgio Strehler, der den Schriftsteller De Filippo aus dem Schatten des Schauspielers De Filippo holen wollte. Doch kurz vor Probenbeginn starb Eduardo, wie er in Italien nur genannt wird. Die Wiederentdeckung wurde zur Hommage.