Dirigentin Oksana Lyniv : Ganz unheimlich im Bauch

Oksana Lyniv, 1978 in Brody in der Westukraine geboren, ist innerhalb weniger Jahre zu einer der führenden Dirigentinnen der Welt geworden. Am 6. Mai wird sie die Ludwigsburger Schlossfestspiele eröffnen und am 25. Juli als erste Frau bei den Bayreuther Festspielen dirigieren. Wir erreichten sie per Videoanruf.

Jan Brachmann (jbm.), Feuilleton Folgen Ich folge

Wann stand für Sie fest, dass Sie Dirigentin werden wollen?

Gleich nach Abschluss meines Studiums am Musikkolleg in Lemberg. Neben vielen Fächern der musikalischen Ausbildung gehörte auch Dirigieren für uns zwei Jahre lang zum Stundenplan. Ich absolvierte mehrere Auftritte mit unserem Schulorchester. Nach dem Konzertabschluss tauchte – nicht bei mir, sondern bei den Zuhörern, darunter einigen älteren Kollegen – die Idee auf, ich solle Dirigentin werden.