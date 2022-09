Volksbühnen-Spektakel : Gepierct, tätowiert, in Blut getaucht

Ist das geil! Florentina Holzingers neues Volksbühnen-Spektakel „Ophelia’s Got Talent“ tut so, als gäbe es noch Schranken einzureißen und fromme Seelen zu schockieren.

Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz rollt für „Ophelia’s Got Talent“ den roten Mach-was-du-willst-Teppich aus. Bild: Nicole Marianna Wytyczak

Florentina Holzingers Theater der schockierenden Bilder und obszönen Andeutungen wird von der visuellen Welt der Social Media vor sich hergejagt, von einer Wirklichkeit, in der viel entsetzlichere Dinge passieren und dokumentiert sind, als erlaubt wären, im Theater nachzumachen. Holzinger mag also noch so viel aufbieten, der Film und die Computerspiele können mehr Materialschlacht und Nervenkitzel, das Internet kann mehr Nacktheit und sexuelle Gewalt und Selbstentblößung, als je auf einer Bühne unterzubringen wären. Wie mit einem fast rührend trotzigen Ehrgeiz versucht die österreichische Choreographin ihr Live-Theater so krass zu machen, dass die Leute trotzdem kommen – oder wegen der Triggerwarnungen. Einen Teil ihres Erfolges macht aus, dass die Leute spüren, wie sie sich abrackert da oben, körperlich verausgabt, sich nackt macht für sie, immer wieder, in jedem neuen Stück.

Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz rollt ihr für „Ophelia’s Got Talent“ den roten Mach-was-du-willst-Teppich aus. Dem ausverkauften Haus wird zunächst ein Film gezeigt, in dem ein weiblicher, blond gelockter Pirat vor der Volksbühne aus einem gelben Hubschrauber klettert und in die Kamera winkt, man möge ihr ins Theater folgen. Gleich darauf galoppiert dieser weibliche Captain Hook durchs Publikum auf die Entertainment-Bühne. Als Host der Talentshow ist Hook wie in „Peter Pan“ der deprimierende Erwachsene in Neverland. Später wird sie traurig dasitzen und von der Alkoholabhängigkeit ihres Vaters erzählen und dass sie deshalb selbst nie Kinder haben wird.

Houdinihafte Magierin

Das andere Dutzend Frauen aber dreht den Spieß des Erduldens um und zeigt, wie man seinem individuellen Schicksal und seinen eventuellen Beeinträchtigungen die Stirn bietet. Stellvertretend für das Publikum tun sie sich selbst Dinge an. Ob das Kompensation ist und ausagiert werden will als Folge erlittener Qualen, kommt nur einmal explizit zur Sprache, als eine Frau von einer Vergewaltigung durch ihren Tätowierer erzählt. Hat die dreiköpfige Jury links beim Portal Platz genommen, führen eine Pole-Akrobatin in der Luft, eine tätowierte Schwertschluckerin und eine houdinihafte Magierin im Wasserkasten, die sich im Wettkampf gegen die Zeit und den Sauerstoffmangel aus Ketten und Schlössern befreit, ihre Nummern vor.

Das fröhliche Spiel mit der kontrollierten Selbstverstümmelung, mit Nasensonden, Fischschwänzen und Klempnerwerkzeug, mit Plastikflaschen und Kindern, mit Helikopter und Windmaschine, Schwanenbadekappe und Schillerzitaten, alten Phallussymbolen und neuen Selbstbefreiungsgesten, schlechtem Stepptanz und gegrölten Shantys geht immer so weiter. Blut fließt durch das Wasser des hinteren, riesigen Aquariums auf Stelzen, über dem noch größeren Swimmingpool geht der Helikopter aus dem Eingangsfilm nieder, weil die nackten Selbstbefriedigungsamazonen es auf ihm einfach zu wild treiben.

Das undurchdachte Offene-Türen-Einrennen von Florentina Holzingers Tanztheaterspektakel, das Johann-Kresnik-Hafte fällt auch an „Ophelia’s Got Talent“ auf. Einerseits beklagt die Choreographin und Performerin im Stück die Naturzerstörung, andererseits veranstaltet sie, während die Gesellschaft über die Notwendigkeit und Folgen möglicher Schließungen öffentlicher Schwimmbäder diskutiert, eine Materialschlacht in drei geheizten Wasserbecken. Ganz oben auf der To-do-Liste von Holzingers Theater-Feminismus steht offensichtlich, dass sie und ihre Frauen sich einmal alles aneignen, was Männer gerne benutzen, und auch denselben XXXL-Theater-Bühnenbild-Größenwahn ausleben, für den die Volksbühne unter Frank Castorf stand. Zweitens muss es lange dauern, episch lang, drei Stunden lang. Drittens müssen auf der Bühne Dinge geschehen, die sonst in Stunt-Shows gezeigt werden oder sich auf Sexpartys und in Pornos abspielen, in Varietés und auf Jahrmärkten. Holzingers Theater ist ein „Das mache ich auch gerne“-Theater, ein Theater, in dem echtes Blut fließt, wenn sich Haken durch Wangenfleisch bohren, in dem eine kleinwüchsige Darstellerin einen Anker auf den Hintern tätowiert bekommt, eine Kamera Live-Bilder einer Speiseröhre zeigt, ein Lustekel- und Gruseltheater, das ständig den Bizeps anspannt und sagt, schaut her, all diese krassen Sachen machen wir Weiber hier oben, ist das geil.

Mehr zum Thema 1/

Das weibliche Auftrumpfen und Übertrumpfen erfährt viel Zustimmung an diesem Abend. Im Theater der Gegenwart gibt es so viele Aufführungen, in denen Betroffene selbst auftreten, alle sollen jetzt selber reden können, anstatt dass nur irgendein alter Text gesprochen wird. Hol­zinger erledigt das für die Frauen. „Ophelia’s Got Talent“ soll einmal mehr beweisen, zu welchen grenzsprengenden und selbstermächtigenden Handlungen Frauen imstande sind. Was für eine bescheuerte Männerphantasie von William Shakespeare, Ophelia in eine Wasserleiche zu verwandeln, wo sie doch zu so Schönem begabt ist.