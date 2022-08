Zum Tod des Jazzmusikers Rolf Kühn : Gentleman an der Klarinette

Er gehörte zur Generation Albert Mangelsdorffs, zu jener verschwindend kleinen Gruppe deutscher Jazzmusiker, auf die in der Nachkriegszeit auch das hochnäsig auf seinen Mutterlandstatus po­chende Amerika – ob es wollte oder nicht – ein Ohr werfen musste. Aber während der Frankfurter Posaunist von seinem nie verlassenen Geburtsort aus sich Welt­geltung durch kontinuierliches Feilen an seiner hermetischen Improvisationskunst gewissermaßen ertrotzte, hat der Klarinettist Rolf Kühn die Stadt Leipzig, in der er aufwuchs, recht bald verlassen, um im Nukleus des Jazz, in New York, zu verfeinern, was ihn schon in jungen Jahren auszeichnete und was ihm half, An­schluss an die ganz Großen des Jazz zu finden: Eleganz der Phrasierung, makellose Tongebung, ästhetische Toleranz für das Showbusiness; von großer musikalischer Begabung gar nicht erst zu reden.

Doch hätte wohl niemand dem im Leipziger Unterhaltungsorchester von Kurt Henkels und danach beim RIAS-Tanzorchester in Berlin sozialisierten Kühn zugetraut, in den frühen Fünfzigerjahren nicht nur drei Jahre lang Mitglied des Benny Goodman Orchestras zu werden, sondern den „King of Swing“ auch in dessen Abwesenheit als Bandleader zu vertreten. Später wurde er Nachfolger seines amerikanischen Mentors und Vorbilds Buddy De Franco als Solist im Or­chester von Tommy Dorsey. Bis in die frühen Sechzigerjahre spielte Kühn in Amerika nicht nur in großen Swing-Orchestern raffinierte, selbst geschriebene Arrangements, er war auch ein gefragter Solist kleinerer Combos bei Auftritten im New Yorker „Birdland“, in Chicagoer Nightclubs oder bei Großereignissen wie dem Newport Jazzfestival.

Trotz aller Erfolge, die ihm auch durch die Zeitschrift „Down Beat“, dem Zen­tralorgan des Jazz seit den Dreißigerjahren, immer wieder mit ersten Plätzen in den Umfragen zertifiziert wurden, hat sich der kluge Kühn Anfang der Sechzigerjahre entschieden, das Hamsterrad des Jazzbusiness in New York zu verlassen und nach Europa zurückzukehren. Mit der Reputation einer exzellenten amerikanischen Jazzkarriere im Rücken fand er schnell wieder Anschluss an die Jazz- und Unterhaltungsmusikszene in Deutschland, wurde Chef des NDR-Fernsehorchesters in Hamburg bis 1968, ging mit den „German Allstars“ um Albert Mangelsdorff auf ausgedehnte Südamerika-Tournee und fand zudem auch noch für seinen Bruder Joachim Kühn eine Möglichkeit, die DDR zu verlassen und seine eigene große Jazzkarriere im Westen fortzusetzen.

Mit dem Pianisten Joachim Kühn hat er seit dieser Zeit immer wieder zusammen auf der Bühne oder im Studio ge­standen und eine Reihe wunderbar melodiöser, die Genregrenzen zwischen Swing, Mainstream, Cool Jazz und Bebop missachtender Aufnahmen herausgebracht, etwa „Monday Morning“ mit zahlreichen Avantgardisten wie dem Bariton-Saxophonisten John Surman, dem Bassisten Barre Philips und dem Drummer Stu Martin, dann „Don’t Split“ mit dem Tenor-Saxophonisten Bob Mintzer oder „Creaction“ mit dem Pianisten Chick Corea und einer wahren euro­pä­ischen Allstar-Besetzung. Zu den Meilensteinen gehören selbstverständlich auch die Box mit neun Platten unter dem Titel „The Best Is Yet to Come“, mit Einspielungen zwischen 1975 und 2019 und die vielen reinen Duo-Aufnahmen der beiden Brüder.

Rolf Kühn ist ein großer eigenständiger Stilist auf der Klarinette gewesen, die nicht zu den brachialen, für Revolutionen tauglichen Jazzinstrumenten gehört. Der Jazzkritiker Leonard Feather meinte deshalb auch schon vor vielen Jahren, Rolf Kühn habe das Pech gehabt, mit seinem Instrument in dem Moment auf der Szene zu erscheinen, da die Klarinette keine nennenswerte Rolle mehr für die Entwicklung des Jazz gespielt habe. Mittlerweile aber hat sich auch die Welt des Jazz weitergedreht, wird nicht mehr mit konditionierten Reflexen auf die Avantgarde als ästhetische Offenbarung reagiert. Auch dafür hat Rolf Kühn Beispiele in jüngerer Zeit geliefert. Was die Form und das ­harmonische Konzept betrifft, ist er mit seinem Instrument beim Zusammentreffen mit vielen jungen Wilden, etwa mit dem wahrlich unorthodoxen, fünfundfünfzig Jahre jüngeren Schlagzeuger Christian Lillinger, weit über die Grenzen des standardisierten Jazz hinausgelangt. Hellsichtig aber war Leonard Fea­ther dennoch mit seinem Urteil: Rolf Kühn gehöre durch seine unübertroffene Eleganz der Ton­gebung und seine untrügliches Rhythmusempfinden zu den ganz Großen Jazz­klarinettisten der Geschichte. Am vorigen Donnerstag ist er im Alter von zweiundneunzig Jahren in Berlin gestorben.