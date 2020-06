Geigerin Lisa Batiashvili : Flugscham ist auch keine Lösung

Aktualisiert am

Lisa Batiashvili ist in Georgien geboren, lebt aber seit Jahren in Deutschland. Ihre neue CD „City Lights“ (Deutsche Grammophon) beschäftigt sich mit musikalischen Stadtporträts – Anlass für Fragen über Reisen und Heimat in den Zeiten der Pandemie.

Wie reist es sich in Corona-Zeiten?

Ich bin jetzt nach Berlin im Auto gekommen, momentan wohl das Sicherste.

Sind Sie gern auf Reisen?

Wenn das Projekt spannend ist, dann freue ich mich wirklich drauf. Aber ich bin gern zu Hause. Das Beste an dieser Corona-Auszeit war, dass ich endlich Zeit hatte für die Familie und Muße. Man braucht Zeit, um nachzudenken, um ein bisschen anders zu üben. Man nimmt sich mehr Zeit für ein Stück, übt nicht immer ganz so effizient oder zielgerichtet auf das nächste Konzert hin. Eine gewisse Kreativität kann nur dann aufkommen, wenn es nicht immer nach Plan geht.