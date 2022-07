Geiger Reinhard Goebel wird 70 : Andante heißt schlicht und einfach „gehend“

Ende Mai hat Reinhard Goebel in Schwetzingen das SWR-Symphonieorchester dirigierend durch ein Programm von Jean-Philippe Rameau bis Wolfgang Amadé Mozart geführt, und was da an Energie und Saft, an gedrängter Dynamik und vitalem Spielfluss durch den Rokokosaal wogte, machte nicht nur hör-, sondern auch sichtbar allen Beteiligten Spaß. Wie in alten Zeiten also: jenen, als der Künstler, von der Violine kommend, seit 1973 mit der von ihm gegründeten „Musica Antiqua“ über dreißig Jahre entscheidend dazu beitrug, Köln zu einem Zentrum der historisch orientierten Musikpflege zu machen.

Nicht zuletzt dank Goebels langer Bindung an die „Archiv Produktion“ als Sub-Label der Deutschen Grammophon prägte diese Initiative bei guten Teilen der Hörerschaft das Bild, wie man Bach und seine Zeitgenossen zwischen den Ausläufern der Spätrenaissance und der Sturm-und-Drang-Generation zu fassen habe: kräftig zupackend und klar markiert, ohne verklärenden metaphysischen Überbau und ganz im musikalischen Diesseits angesiedelt, wo auch die Freude an elementarer Virtuosität ausgelebt werden durfte und kaum je ein Andante-Satz gefühlig verzettelt wurde, sondern im Wortsinne „gehend“ zum Ziel strebte.

Das galt gleichermaßen für die solistischen Auftritte des Geigers wie für sein Tun als Leiter des Ensembles, das sich, je nach Bedarf, von einer Solistenvereinigung hoch qualifizierter Kammermusiker bis zu satter Kleinorchesterstärke entfalten konnte. Historische Informiertheit wurde hier nie als nur technische Kategorie begriffen, sondern auch als Einblick in die realgeschichtlichen Zusammenhänge, Produktions- und Rezeptionsbedingungen des Musikmachens. Das ging wesentlich vom Chef aus, der sich solche Kompetenzen auch durch ein Musikgeschichtsstudium erarbeitet hatte und sie jederzeit selbstsicher und oft auch polemisch zu vertreten wusste.

Energie und wissende, einem gefühligen Ungefähr abholde Zielfokussierung prägte demgemäß auch seinen Repertoireaufbau, der oft eher randständige Komponisten wie Hasse und Veracini einbezog oder jüngstens eine ganze CD-Serie („Beethoven’s World“) den unterbelichteten Zeitgenossen des omnipräsenten Klassikers widmete.

Mehr zum Thema 1/

Und sie zeigte sich gleichermaßen in den Ansprüchen, die der Künstler an sich selbst stellte; am dramatischsten, als er nach 1990 wegen einer mechanischen Hemmung Bogen- und Greifhand wechseln und sich sein Instrument seitenverkehrt noch einmal neu erschließen, und dann, als er sich 2006 endgültig von ihm verabschieden musste. Seitdem wuchs, zunehmend auch mit nicht-historisch orientierten Orchestern, eine beachtliche Dirigentenkarriere. Bangemachen jedenfalls galt und gilt bei ihm nie, und sein meinungsstark eingesetztes Hintergrundwissen dient weiterhin nicht, wie bei manch anderen klugen Musikköpfen, puzzelig verbissener Detailfixierung, sondern befeuert eine elementar musikantische Vitalität – so wie er es, der seine Kenntnisse auch für klare, uneitle Programmtexte einsetzt, über den Dresdner Bach-Zeitgenossen Johann David Heinichen schrieb: „Realistisch und geradeaus, ungemein energisch und prachtvoll, bisweilen lieblich, aber nie gebrochen oder selbstverliebt“. Am Sonntag wird Reinhard Goebel siebzig Jahre alt.