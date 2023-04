Kürzlich rief der Deutsche Musikrat in Verbindung mit der Kulturstaatsministerin eine Bundesinitiative „Musik und Demenz“ ins Leben, zu der Claudia Roth unabweisbar Dringliches bemerkte: „Wenn Erinnerung und Sprache erlöschen, kann Musik eine Brücke in die Gemeinschaft bauen. Sie unterstützt, ja sie ersetzt bisweilen Formen der Kommunikation, die durch fortschreitende Erkrankungen versiegen. Die Musiktherapie kann in vielen Bereichen dazu beitragen, dass Menschen wieder am sozialen Leben teilhaben, Freude empfinden und damit auch Linderung einer Erkrankung erfahren.“

Jan Brachmann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Voraussetzung aber, dass Menschen mit Demenz im Alter noch durch Musik erreichbar bleiben, ist das Singen in Kindheit und Jugend, das Verinnerlichen musikalischer Verläufe in Muskeln und Gehirn, das Abspeichern von Texten im Langzeitgedächtnis. Darum jedoch ist es immer schlechter bestellt. „Deutschland droht, eine aphone Gesellschaft zu werden“, sagt Hanno Müller-Brachmann, Bariton von internationalem Rang und Gesangsprofessor an der Hochschule in Karlsruhe. In den Kindergärten und Schulen werde immer seltener ausdauernd und unter fachgerechter Anleitung gesungen. Die Singfähigkeit der kommenden Generationen verkümmere. „Eine Folge des ‚Dritten Reiches‘, wo die Nazis die Kraft des gemeinsamen Singens erkannt und bewusst zur Gleichschaltung eingesetzt hatten“, vermutet er, sicher nicht zu Unrecht. „Danach blieb manchem ‚Kein schöner Land‘ im Halse stecken, und Adorno meinte: ‚Gesungen haben wir lange genug‘“.

Geringschätzung des Singens an den Schulen

Die schulpolitische Geringschätzung des Singens hat auch Einfluss auf die Zukunft der Kinder- und Jugendchöre, denen dadurch der gesellschaftliche Rückhalt schwindet. Die Corona-Pandemie hat die Erosion beschleunigt und durch den Wegfall von Auftrittsmöglichkeiten wie durch Mitgliederschwund die finanzielle Situation der Chöre angespannt. Müller-Brachmann ist Vorsitzender des Trägervereins für den Kinder- und Jugendchor Cantus Juvenum Karlsruhe. Der Chor wurde 2006 als gemeinsame Singschule der Evangelischen Stadtkirche und der Evangelischen Christuskirche gegründet und bildet gegenwärtig etwa 160 Mädchen und Jungen fachgerecht aus. Es gibt wöchentliche Chorproben, dazu individuelle Stimmbildung im Einzel- oder Zweierunterricht, je nach Stimmentwicklung, Alter oder musikalischer Erfahrung.

Gerade war der Chor bei den Osterfestspielen Baden-Baden in der „Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss unter der Leitung von Kirill Petrenko mit den Berliner Philharmonikern zu erleben. Diesen Freitag wird er nochmals in der Berliner Philharmonie bei der konzertanten Aufführung der „Frau ohne Schatten“ sein Können zeigen. Cantus Juvenum ist ständiger Partner des Badischen Staatstheaters Karlsruhe, stellt die drei Knaben in der „Zauberflöte“, den Chor in „Wozzeck“, „Carmen“ oder „Hänsel und Gretel“, war in Heidelberg an „The Turn of the Screw“ beteiligt und in Freiburg an der neuen Oper „Marnie“.