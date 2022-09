Musikfest Berlin : Ein Abend, wie er selten gelingt

John Eliot Gardiner (Mitte) dirigiert das Orchestre Révolutionnaire et Romantique in Berlin Bild: Fabian Schellhorn

Kein Instrument übertrifft die Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme. Sie kann ein Lachen in sich tragen, sie kann erschrocken flüstern, entkräftet hauchen, verzweifelt schreien. Es gibt wenige Dirigenten, die sich der Differenziertheit der Stimme voll bewusst sind und sie einzusetzen vermögen. John Eliot Gardiner gehört dazu. Wie die Mezzosopranistin Ann Hallenberg auf seinen Wink hin das „Osanna in excelsis“ im „Sanctus“ der „Missa solemnis“ von Ludwig van Beethoven anstimmt, scheinen in ihrer lachenden Stimme himmlische und irdische Freude vereint.

Endgültig durchbrochen wird damit die Unnahbarkeit des Heiligen, die Beethoven zuvor im „Sanctus“ in Musik gesetzt hatte mit stammelnden Stimmen im strengen Chorsatz. Oder später: Wie bei der Friedensbitte „dona nobis pacem“ die vier Gesangssolisten noch einmal ein verzweifeltes „Agnus dei“ in den Schlachtenlärm hineinrufen, den Beethoven dramatisch illustrativ komponierte, so, als wollten sie alle sinnlos Kriegtreibenden zur Besinnung rufen: Da stockt einem der Atem. Oder wie abgrundtief sich bei Gardiner das Loch der Vergangenheit auftut beim „ante omnia saecula“, dem „vor aller Zeit“ des „Credo“, in tiefer Lage nur mehr geflüstert von den Männerstimmen; wie ungeheuerlich schließlich die Zärtlichkeit, die aus den Tenören spricht beim „et incarnatus“.

John Eliot Gardiner ist nicht nur ein Kenner der menschlichen Stimme, sondern auch einer der menschlichen Gefühlswelt. Wie er sein Wissen an die Ensembles, den Monteverdi Choir und das Orchestre Révolutionnaire et Romantique, weitergibt, dass es sich dem Hörer am Ende präzise mitteilt, das wird mit viel konzentrierter Arbeit zu tun haben, vielleicht auch mit einem Stück Magie. Gardiners jährliche Tourneeabstecher zum Musikfest Berlin gehören jedenfalls zu den Höhepunkten der Saison, unvergessen etwa bleibt die konzertante Aufführung der drei Opern Claudio Monteverdis 2017.

Ausverkauft sind die Auftritte in der Philharmonie stets, wiewohl man den Dirigenten kaum uneingeschränkt zu den Sympathieträgern herkömmlichen Sinns in der klassischen Musik zählen möchte. Von aristokratischem Schneid ist sein Auftreten, in Gardiners Miene vermeint man neben Ernst und Wissen um das eigene Können auch eine gute Prise Upper-Class-Bewusstsein festzustellen. Die Ensembles vermag er damit unter erkennbare Spannung zu setzen. Sie löst sich nach dem ersten Einsatz in einer unerhörten Kreativität: diszipliniert, doch frei, streng, doch gelöst, im Klang gesättigt, sogar im gehauchten Ton von bestechender Präsenz. Orchester und Chor finden bei Gardiner zu einer klanglichen Einheit, wie sie selten gelingt, und kaum einmal hört man so ein schönes Forte wie hier. Noch so kraftvoll können Sänger und Instrumentalisten dreinfahren, mächtig angetrieben vom Dirigenten: die Verbindlichkeit des Klanges bleibt bestehen, er richtet sich nicht gegen den Hörer. Mit solch einer Ausdruckspalette kann Gardiner, opernerfahren, das ganze szenische Potential der „Missa solemnis“ entfalten. Die Grenzen zum Oratorium und zur Oper verlaufen in dieser Messe fließend, Beethoven wuchs sie unter der Hand zu etwas Niedagewesenem aus: Den liturgischen Rahmen sprengt sie und drängt in den Konzertsaal, wo sie längst ihre eigentliche Heimat gefunden hat.

Die Gratwanderung zwischen weltlichem und spirituellem Charakter des Stückes bewältigt Gardiner mit Sicherheit. Wenn Beethoven den Beginn des „Kyrie“ mit der Bezeichnung „Mit Andacht“ versieht, dann zielen bei Gardiner die ersten, voll und weich genommenen Takte mit dem charakteristisch nachgeschobenen Einsatz von Pauke und Trompete (am Anfang war der Klang, dann der Rhythmus) auf die Erzeugung eines solchen Raumes der Andacht. Dort beginnt dann die eigentliche Erzählung, wenn das Streichorchester mit hinreißend gesanglichem Legato zu spielen beginnt. Überhaupt denkt Gardiner das Stück ganz von der Singstimme her. Zum weitgespannten Gesang hält er auch die Musiker im Orchester an; nahezu mediterran sonnenbeschienen ist die Atmosphäre im „Qui tollis peccata mundi“ des „Gloria“. Und tritt dann noch Giovanni Salas feingliedriger, aber warm leuchtender Tenor hinzu, wähnt man sich fast in der italienischen Oper.

Kein Solistenensemble, das Gardiner nicht sorgfältig zusammengestellt hätte: Lucy Crowe bildet mit ihrem weichen und voluminösen Sopran die kräftige Spitze, Ann Hallenberg ist dazu mit ausdrucksstarkem, vollem Mezzosopran ein fein austariertes Gegengewicht, der junge englische Bass William Thomas wiederum passt in seiner vokalen Beweglichkeit bestens zum Tenor Giovanni Sala. Nichts aber führt einem die Fragilität der menschlichen Existenz so eindrücklich vor wie das Violinsolo von Peter Hanson im „Benedictus“. Aus der Gesellschaft zweier ätherischer Flöten senkt es sich herab, zerbrechlich, schutzbedürftig wie ein Neugeborenes. Die Begrenzungen des Instrumentes, mit Darmsaiten bespannt, die empfindlich auf jeden übermäßigen Druck reagieren, unterstützen die Wirkung. Hansons vorsichtiges Vibrato aus dem Handgelenk ebenso. Das ist eine Klangsprache, die unmittelbar berührt, von solchen Abenden zehrt man lange.