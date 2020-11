Video-Theaterserie – Folge 5 : Gewaltige Stücke für den Augenblick

Die fünfte und letzte Folge der F.A.Z. Video-Theaterserie „Spielplanänderung“ versammelt noch einmal eine Vielzahl von Gesichtern und Stimmen, die von ihrem vergessenen Lieblingsstück erzählen. Leidenschaftlich und konzentriert, werbend und mitreißend schwärmen sie stolz von ihren Entdeckungen, imaginieren, wie sie ihr Stück inszenieren, in welcher Stimmung sie es spielen würden. Von Schauspielern wie Burghart Klaußner über Johanna Wokalek bis zu Fabian Hinrichs reicht die schillernde Reihe der Fürsprecher. Letzterer etwa beschwört Lord Byrons „Sardanapal“ als ein „Stück des Augenblicks“, das eine „sehr besondere Gegenwart schaffen könnte“. Anna Drexler zeigt sich beeindruckt von der „wuchtigen Sprache“ in Hans Henny Jahns „Medea“, Steven Scharf sieht in Molnàrs „Roter Mühle“ ein „riesiges Fest der Theatralität“. Und Hanns Zischler plädiert für eine Wiederentdeckung von Marina Zwetajewas „Phoenix“, einem Versdrama über den letzten Abend von Casanova.

Fangt an zu spielen

Als eben jener wird er heute in der menschenleeren Volksbühne auftreten, hochkostümiert, „am Vorabend einer neuen Zeit“. Anwesend werden nur er und ein paar Kameras sein. Das, was eigentlich als große Veranstaltung stattfinden sollte, wird nun aufgezeichnet, geschnitten und am 22.11 von 18 bis 20 h auf FAZ.NET der Öffentlichkeit präsentiert. Diese, durch den unermüdlichen Einsatz des F.A.Z. Videomachers Florian Hofmann produzierte Serie ist also doch noch nicht ganz zu Ende. „Spielt weiter“, heißt es bei Shakespeare. „Fangt an zu spielen“, rufen wir.

