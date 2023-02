Sinfonia concertante – der Gattungsbegriff meint kein Gegen-, sondern ein Miteinander: den freundschaftlichen Dialog, wo nicht gar die amouröse Fusion eines oder mehrerer Soloinstrumente mit einem Orchester. Esa-Pekka Salonens Sinfonia concertante für Orgel und Orchester beginnt mit einer Begleitbewegung des Soloinstruments im Diskant. Bald gesellt sich im schreitenden Dreiertakt eine Flötenstimme dazu, von der man zunächst nicht weiß, ob sie aus dem Pfeifenwerk ertönt oder aus den Reihen des Orchesters. Trillerketten der Orgel rufen künstliche Holzvögel auf den Plan, wie man sie aus Salonens Klavierkonzert kennt; das volle Orchester steigert sich in eine leuchtfarbenfrohe Ekstase hinein; nach einem ruhigeren Orgelsolo erstirbt der „Pavane and Drones“ überschriebene Satz zu den Glissandi zweier Geigen, die wie verglühende Feuerwerkskörper vom dunklen Äther herabsinken. Der Mittelsatz, „Variations and Dirge“, ist ein Trauerfest des Figurenwerks über lang geschwungenen Kantilenen; das Finale, „Ghost Montage“, eine holstsche Mars-Maschine mit Cantus-Firmus-Einlagen aus Hockey-Riffs. Das Ganze, gründerzeitlich grandios, mutet nach dem ersten Hören nicht unbedingt wie Salonens subtilster Wurf an.

Beim Gespräch in Paris unterstreicht der Komponist einmal mehr, dass er sich von den Ge- und Verboten der postseriellen Dogmenhüter frei machen musste, bevor er seine Stimme fand. Die frühen Arbeiten sind hörenswert, aber eine Spur epigonal: Das spröd-kantable Saxophonkonzert (1980) gemahnt an Werke des reifen Boulez, die Onomatopöien-Vertonung „Floof“ (1988) spielt humorvoll auf Ligetis „Aventures“ an. „Mir fehlten die kompositorischen Werkzeuge, um mich weiterzuentwickeln“, blickt Salonen zurück. Der Aus- und Aufbruch gelang dem Finnen in den Jahren nach seinem Umzug nach Los Angeles 1992 – mit der Neufassung des 1982 zurückgezogenen Stücks „Giro“, vor allem aber mit den rund siebzigmal durch bedeutende Dirigenten und Orchester aufgeführten „LA Variations“. „Bei der Revision von ‚Giro‘ verwendete ich ein Computerprogramm, das – mit einer Gruppe von Tönen gefüttert – einen Grundton ausspuckt. Dieser wird mithilfe der Oberton-Verwandtschaften der eingespeisten Töne ermittelt: eine Art musikalische Ahnenforschung“, erklärt der Komponist.

Seit jener Zeit verfügt Salonen über ein kompositionelles Werkzeug – auf Obertonreihen basierende Harmonien –, das ihm als eine Art Ersatz für den wichtigsten Trumpf der im zwanzigsten Jahrhundert aufgegebenen Tonalität dient: für die Funktionsharmonik, die auf Modulieren und Kadenzieren basiert, das heißt auf dem Fortbewegen von einem Pol der Stabilität oder im Gegenteil auf dem Festhalten an diesem. Salonens Obertonharmonik ist ein Mittel, um durch Spannung und Entspannung, Gefahr und Sicherheit, Trübheit und Transparenz große formale Bögen zu spannen – tragfähige Pfeiler für längere Werke, deren Dramaturgie auch Laienhörer in ihren Bann zu schlagen vermag.

Der Name „Salonen“ steht heute für zehn- bis über dreißigminütige Kompositionen für großes Orchester (teils zuzüglich Instrumentalsolisten oder Chorsänger): die ideelle Tanzsuite „Foreign Bodies“, das ruhelose Nocturne „Insomnia“, die Konzerte für Klavier, Geige und Cello, das Meeresstück (mitsamt Koloratur-Nixen!) „Wing on Wing“, das quecksilbrig changierende „Nyx“, die fremd-exotische Hugo-Ball-Vertonung „Karawane“, das scharf kontrastierte Zwillingspaar „Castor“ und „Pollux“. All diese Werke und etliche andere sind voller Farbe und Erfindung, durchpulst von kinetischer Energie, reich an bildhaften Assoziationen und süffig instrumentiert – mitreißende Kapellmeistermusik, um ein Wort zu verwenden, an dem Salonen nichts Pejoratives sieht.

Die am 13. Januar in Katowice aus der Taufe gehobene Sinfonia concertante wird diese Spielzeit auch in den Philharmonien von Berlin, Paris, Hamburg und Los Angeles mit dem jeweiligen Hausorchester unter der Leitung des Komponisten gespielt. In Berlin firmiert er zugleich als composer in residence. Salonen ist als Tonsetzer ebenso gefragt wie als Taktgeber – eine Doppelbegabung, die sich mit jener von Gustav Mahler und Leonard Bernstein, vor allem jedoch mit jener von Pierre Boulez vergleichen lässt.