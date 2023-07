„Vom Kriegsschauplatz zum Freundschaftsgarten“: Ein Schild am ehemaligen Westwallbunker im Süden Saarbrückens erinnert daran, wie hier, wo „innerhalb eines Jahrhunderts in drei Kriegen Deutsche und Franzosen erbittert gegeneinander gekämpft haben“, ein Zeichen der Verständigung und Aussöhnung gesetzt wurde mit einem von deutschen und französischen Gärtnern gemeinsam gestalteten Garten. Eröffnet wurde er 1960 von Michel Debré und Konrad Adenauer.

In diesem Sommer und an einem der heißesten Tage des Jahres wirkt der weitläufige Park mit seinen schattenspenden Bäumen und sanften Hügeln umso mehr wie ein friedlicher Zufluchtsort, auch wenn die Sonne dem Schlagzeuger Michel Meis und seinem „4tet“ auf der Bühne noch zu schaffen macht, wie dieser bekennt. Seinem Spiel schadet sie aber nicht; mit großer Präzision spielt er halsbrecherische Unisono-Läufe mit der Posaunistin Alisa Klein und hält das um elektronische Klangeffekte erweiterte En­­semble dicht zusammen.

Verankerung in der Region, internationale Stars

Als gebürtiger Luxemburger, der an der Hochschule für Musik Saar Jazzschlagzeug studiert und den Sprung auf internationale Bühnen geschafft hat, ist Meis ein Aushängeschild für das neu gegründete internationale Jazzfestival „Fill In“. In der Kompaktheit eines Wochenendfestivals wagt es ein anderes Kon­zept, nachdem das jeweils über mehrere Wochen sich erstreckende Jazz­festival Saarbrücken 2017 eingestellt wurde.

Mit Stars wie dem Gitarristen John Scofield und dem Saxophonisten Kenny Garrett hat es sich nun sogleich weltläufige Aufmerksamkeit gesichert – aber betont doch zwischen den Auftritten jener beiden mit den Konzerten von Michel Meis und der französischen Schlagzeugerin Anne Paceo die Verankerung in der Region zwischen Saarland, Lothringen und Luxemburg sowie die deutsch-französische Freundschaft. Letzteres ist besonders verdienstvoll, weil man teils mit Sorge sieht, wie Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte in dieser Verbindung wieder verschwinden und das Engagement nachlässt. Der Festivalleiter Oliver Strauch erinnert bei seiner Begrüßung auch daran, wie zur Zeit der Corona-Pandemie wenige Hundert Meter entfernt die Grenze geschlossen wurde und teils das Ressentiment wieder zugenommen habe. Auch dagegen wolle das Festival ein Zeichen setzen.

Anne Paceo ist in Frankreich schon ziemlich, in Deutschland noch wenig bekannt – obwohl sie zwischen Jazz, Folk, Weltmusik und Electronica weit herumgekommen ist. Das Material aus ih­rem jüngsten Album „S.H.A.M.A.N.E.S.“ (2022) präsentiert sie im Freundschaftsgarten mit äußerster Gelassenheit, aber mit ebenfalls höchster Präzision. Ihr abgedämpfter Schlagzeugsound erinnert an ätherische Popmusik im Stil von Air, Charlotte Gainsbourg oder Beach House, und manchmal gibt es auch Ansätze gesanglicher Hooklines in den Stücken. Aber die von ihr mitgebrachten Vokalistinnen und Perkussionistinnen Isabel Sörling und Cynthia Abraham singen meistens jenseits der Sprache, in Cluster-Klängen, die programmatisch als Therapie gedacht sind und auch so wirken.

So altruistisch und zurückhaltend im Spiel und in der Pose gibt Paceo sich zuweilen, dass man wünschte, sie würde noch öfter als Tonangebende aus dem Kollektiv hervortreten. Bei dem eingängigen Stück „Wishes“ geht das schließlich in Erfüllung, als sie zu einem großen Drum-Solo ansetzt.