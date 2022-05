Eröffnung der Ruhrfestspiele : Wartet auf bessere Götter!

Beginnen wir diese Reise in Recklinghausen-Süd. 13 500 Einwohner, ein Quartier am Rande der Ruhrstadt. Auf der Bochumer Straße rattern die Sattelschlepper vorbei, auf dem Rücken nagelneue Autos aus der Fabrik, aufgetunte Motorräder warten zitternd an der Ampel und lassen beim Anfahren den Motor laut aufheulen. Im Friseursalon liest eine Rentnerin einen Boulevard-Artikel über „Meine Rechte als Hobby-Gärtner“, bei KiK kostet die Tischdecke nur einen Euro. Die Menschen laufen an Sonnenstudios und Reisebüros vorbei, ihre Rosen-Tattoos glitzern in der Sonne. „Wir suchen Azubis“, steht an fast jedem Schaufenster. Deutschland gehen die Dienstleister aus. Dafür sammelt selbst die Eisdiele für die Ukraine. Wie viel da wohl jeden Tag zusammenkommt?

Nächstes Wochenende wird in NRW gewählt. An den Laternenpfählen hängen die Plakate. Es geht jetzt viel um Energie im Wahlkampf, um die Frage, wie man am besten von russischem Öl und Gas loskommt. Wie weit entfernt vom Vorgarten man Windkraftanlagen aufbauen darf. Die Menschen in der Bochumer Straße haben keine Vorgärten. Ihnen müssen der Hinterhof und ein paar Plastikstühle vor dem Wettbüro genügen. Die Autos, die sie fahren, die Haarspangen, die sie tragen, die Zigaretten, die sie rauchen, sind nicht „nachhaltig“. Die Menschen in der Bochumer Straße kommen meist anderswoher und denken anderswohin als die Politiker, die von den Plakaten auf sie herabschauen. Die Menschen, wer ist das überhaupt?