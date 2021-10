Kent Nagano über Björk : „Diese Stimme und keine andere“

Es gibt Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme, darunter zum Beispiel die, welches meiner Konzerte mich über die Jahre wohl am meisten bewegt hat. Sie ist nicht leicht zu beantworten. Von einem Abend will ich hier aber doch berichten, der mir vor allem aus einem Grund unvergesslich bleibt: Bei jener Aufführung löste sich für mich ganz persönlich ein Rätsel, das mich über Jahre beschäftigt hatte.

Im Mittelpunkt dieses so besonderen Abends stand das Werk „Pierrot Lunaire“ von Arnold Schönberg. Er hat es in der ersten Hälfte des Jahres 1912 geschrieben – in freier Tonalität. Ich weiß gar nicht, als was man diesen melodramatischen Liederzyklus, mit dem Schönberg in drei Teilen je sieben Gedichte des belgischen Poeten Albert Giraud in der deutschen Übersetzung von Otto Erich Hartleben vertonte, genau bezeichnen sollte. In der Musikgeschichte ist dieses vor mehr als 100 Jahren entstandene Werk singulär und keiner Gattung zuzuordnen.