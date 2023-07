Ring wird einfach nicht älter. Er bleibt auch im Jahr eins nach der Premiere ein Junge von acht bis neun Jahren mit langen Haaren, Basecap und – immerhin – goldgelbem T-Shirt; ein Kind, das Alberich, der speckige Zottelpenner, bei einer Poolparty (auf der es Wotan offenbar so toll trieb wie ein Vorstandsvorsitzender nach der Boni-Ausschüttung) kidnappt und zu einem Rowdy verkommen lässt. Wessen Kind Ring eigentlich ist – wir wüssten es nur allzu gern, vermögen es gleichwohl auch bei der ersten Wiederaufnahme von Valentin Schwarz’ Inszenierung des „Rings des Nibelungen“ nicht herauszubekommen.

Aber: „Egal ist das neue Wichtig“, pflegt der Kollege Dietmar Dath in solchen Fällen scharfschützengenau den Zeitgeist auf Kimme und Korn zu nehmen. Und dem Publikum im so gut wie fast ausverkauften Festspielhaus ist das alles auch egal: Es hat seinen Spaß, und es geht am Ende beifallsfroh mit der Inszenierung mit. Das Bild einer durch und durch verkommenen Familie – nennen wir sie „Wotansclan“ – ist auch stimmig gezeichnet. Das sind superreiche Konsumisten, die den Wert ihrer eigenen Kinder nicht schätzen, aber deren Preis je nach aktuellen Kursentwicklungen blitzschnell zu taxieren verstehen.

Freia hat Valentin Schwarz genau gezeichnet

Am Beispiel von Freia hat Schwarz die Zerstörung einer Psyche auch überzeugend durchinszeniert: Sie wird von Wotan an Fafner und Fasolt verhökert zur Finanzierung des Luxusprojekts „Walhall“. Dass sie sogar Zuneigung zu Fasolt entwickelt (weil sie spürt, zum ersten Mal um ihrer selbst willen geliebt zu werden), dass sie ins Lachen des Wahns verfällt bei den Preisverhandlungen, dass sie sich am Ende (guter Cliffhanger) erschießen will – das alles sind Details eines wohl überlegten Figurenprofils, das Hailey Clark auch präzise ausgestaltet. Warum aber der schauspielerisch wie stimmsprecherisch begnadete Daniel Kirch als Loge allzeit die beschwipste Schwuchtel spielen muss, bleibt rätselhaft. Und dass Raimund Nolte als Donner den Golfschläger schwenkt, wenn er mit dem Ruf „Auf des Hammers Schwung schwebet herbei“ eigentlich Gewitterwolken zusammentreibt, um einen Regenbogen zu erzeugen, ist ein billiger Kalauer. Gelacht wird trotzdem dankbar.

Das Bühnenbild von Andrea Cozzi, ein Luxusbungalow mit Pool und Tiefgarage, ist technisch wie optisch beeindruckend, akustisch aber ein Problem: Der Vokalklang fliegt im nach oben offenen Raum weg in den Schnürboden. Selbst bei kernig artikulierenden Sängern wie Tomasz Konieczny als Wotan und Olafur Sigurdarson als Alberich versteht man kaum ein Wort Text. Einzig Jens-Erik Aasbø als Fasolt und Tobias Kehrer als Fafner kann man gut folgen – aber sie singen auch aus der nach oben gedeckelten Tiefgarage!

Inkinen macht alle Vorgänge plastisch

Die Balance mit dem Orchester stimmt dagegen hervorragend. Pietari Inkinen tut offenbar alles, damit die Singenden atmen und ihre Stimmen bis in die letzte Reihe des Parketts projizieren können. Und er tut noch mehr: Er sorgt klanglich für jene plastische Evidenz, an der es der Szene oft mangelt. Man hört im Orchester die Wasserspritzer, wenn die Rheintöchter planschen; man hört das Rheingold durch die Wogen strahlen wie Licht durch ein vielschichtiges Gewirk. Noch bevor Fasolt und Freia sich als Figuren einander zuwenden, kann man den Blick der Liebe in der solistischen Oboe bereits – pardon, man muss es so sagen – mit den Ohren sehen. Und dass Fricka, die wie immer famose Christa Mayer, in ihrem Herzen besondere Sympathien für Loge hegt (was Schwarz szenisch sensibel erfasst), ist in einem ebenso charmanten wie kapriziös-gereizten Violinsolo indiziert, das später Richard Strauss zum Charakterbild seiner Gattin Pauline im „Heldenleben“ inspiriert haben dürfte.

Zur Plastizität, fast schon Überdeutlichkeit der orchestralen Zeichnung szenischer und seelischer Vorgänge kommt bei Inkinen die Schnelligkeit des Tonwechsels in der Konversation, besonders das sehr gelungene, kleinteilige Ineinandergreifen von – oft synkopierten – orchestralen Einwürfen mit den pointieren Äußerungen Loges. Die Lebhaftigkeit des Dialogs ist mehrheitlich eher eine musikalische denn eine szenische.

Wenn Froh und Loge – zumindest laut Anweisung Richard Wagners in der Partitur – das Gold des Nibelungenschatzes aufhäufen, um die Riesen auszuzahlen, lässt Inkinen das Hämmermotiv aus Nibelheim im Orchester bedrohlich anschwellen. Dieser Vorgang findet auf der Bühne kein Pendant. Stattdessen wird ein blondzopfiges Mädchen im rosa Kleid aus Mimes Nibelungenhortgruppe – heidewitzka, eins, zwei, drei – zu Wotan geschubst. Wer sie ist und wo sie so plötzlich herkommt – wir wüssten es wiederum nur allzu gern und werden, so steht zu befürchten, genauso perplex zurückbleiben, wie wir erneut mit Donner, Froh und Fricka auf die Designerlampe aus der Anbauwand starren und uns fragen: „Das also soll Walhall sein?“ Unterdessen schüttelt Wotan, das Partybiest, im Obergeschoss wieder die Hüfte. Folgsam wie eine Stereoanlage wird das Orchester lauter.