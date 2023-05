Das hat es noch nicht gegeben. Es ist ein kleiner Theater-Coup: ein „Macbeth“ ohne Angst und Schrecken. Ohne Bösartigkeit. Ohne Schlachthausatmosphäre. Stattdessen: Drei Stunden lang tänzelndes, witzelndes, kindliches Spiel. Shakespeares Schauer-Stück wird hier von nur drei Personen getragen, die mit verteilten Rollen und wechselnden Stimmlagen exaltiert die Geschichte des schottischen Feldherrn nacherzählen, der sich, von seiner Frau getrieben, an die Macht mordet und dann am eigenen Schuldgefühl zugrunde geht. In Bochum geht niemand zugrunde, fühlt niemand sich schuldig, denn hier ist alles nur Vorspiel. Ganz ungefährlich und jugendfrei.

Marina Galic, Jens Harzer und Stefan Hunstein bilden an diesem Abend ein unzertrennliches Trio Infernale, ein Hexen-Triumvirat, das sich den bitteren Weltsatz des fünften Akts zum Leitspruch erkoren hat: „Das Leben ist ein armer Spieler nur, der seine Stunden auf einer Bühne auf und ab geht: ein Märchen ist es, erzählt von ’nem Idioten“. Zur theatralischen Umsetzung dieses Satzes verabreden sich die drei Hexen zu Beginn. Gekleidet in feinste Smokings, mit Kummerbund, schwarzer Fliege und Lackschuhen, sehen sie aus wie drei geschäftliche Opernball-Besucher, die am Rande eines rauschenden Festes etwas Verruchtes planen. In diesem Fall keine feindliche Firmenübernahme, sondern die Aufführung des grausamsten Mordstücks als reizende Parodie.

Dafür bringen die drei auf bemerkenswerte Weise viel Idiotisches zustande, gehen tatsächlich oft „auf und ab“, schneiden Grimassen, führen ausdrucksstarke Gesten vor – das Schöne ist: keiner sticht dabei heraus, alle drei spielen gleich gut gegen den Strich. Auch, wenn für Stefan Hunstein nur die Rollenbezeichnung „Hexe“ im Programmheft steht, während Galic und Harzer sich die anderen größeren Rollen teilen, ist er als langhaarige Schutzgestalt ständig mit von der Partie, hält zusammen, unterstützt, kommentiert durch sein lakonisches Mienenspiel. Im entscheidenden Moment hält er auch einen Monolog oder – grandiose Szene – mischt im silbernen Sektkühler einen schauderhaften Hexentrunk aus Mäusehaaren, Rotz und Schleim an. Aber – und da tritt der parodistische Eifer der Regie etwas zu angestrengt zutage – er mischt nicht nur, sondern trinkt die trübe Suppe dann auch und trichtert sie seinem Hexennachbarn in den Mund, bis der gurgelt und spuckt und jedem Zuschauer klar ist: das Ganze hier ist richtig eklig.

Waschungen vor Publikum

„Macbeth“ als böser Bubenstreich. Shakespeare ins anschaulich Animalische gewendet. Das Bübische verkörpert Marina Galic am nachdrücklichsten. Ihr verschmitztes Spiel, das zwischen Nervosität und stutzendem Staunen changiert, bildet an diesem Abend ein Zentrum – fernab freilich von jener tödlichen Schlangennatur, mit der Shakespeare seine Lady ausstattete. Immer wieder geht Galic auf der von Nadja Sofie Eller mit zwei gekachelten Badeeinlässen konzipierten Bühne nach hinten, streift sich im Halbdunkeln die Kleider vom Leib und wäscht sich. Gab sie eben noch den komödiantischen Ton vor, wendet sie die Stimmung auf einmal ins sinnlich Erotische, gewährt dem Publikum einen Blick auf die Silhouette ihres nackten Körpers, streift sich ein frisches Hemd über und kehrt in hochhackigen Schuhen zurück an die Rampe. Hunstein, die luckyhafte Dienergestalt, Galic, der aufreizende Bubikopf – und Harzer?