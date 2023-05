Theaterpremiere in Florenz : Meine Lust bestimmt alles, was ich bin

Auftritt wie zu Zeiten der Duse: Die bekannte Schauspielerin Elena Sofia Ricci inszeniert Senecas „Phaedra“ am Teatro della Pergola in Florenz skrupellos als Rachefeldzug einer Frau gegen die Männerwelt.

Der erste Unterschied: Die Theaterfassade ist nicht angestrahlt, dafür aber voller Efeu. Der zweite: In der Kantine trifft sich das Florentiner Publikum eine gute Stunde vor Vorstellungsbeginn an einem reichhaltigen Antipasti-Buffet zum Preis eines deutschen Brezel-Weißwein-Arrangements. Und dann wird man auch noch von einem jungen Saaldiener mit ehrwürdiger Miene zu seinem Sitzplatz geführt.

Ein Theaterbesuch in Italien hat etwas von einem Besuch in einer anderen Zeit. Das beginnt beim ersten Schritt ins Foyer und endet beim letzten leidenschaftlichen Bravo-Ruf im abklingenden Applaus. Hierzulande denkt man ja oft insgeheim, ganz Europa würde sich am deutschen We­sen orientieren. Der in fast jeder Hinsicht korrekte Fortschritt made in Germany würde so anziehend wirken, dass sich alle anderen daran halten müssten. Auch ästhetisch. Auch theatral.

Unbändige Lust

Aber wenn man sich dann einmal so umschaut und zum Beispiel in Thessaloniki, Amsterdam oder Florenz ins Theater geht, dann wird diese Erwartung ziemlich enttäuscht. Dann entpuppt sich die Vorstellung, dass der an deutschsprachigen Bühnen dominierende Theaterbegriff auch überall sonst adaptiert worden wäre, als große Illusion. Von Postdramatik, Immersion oder „Extended Reality“ kann keine Rede sein. Im Gegenteil, hier wird noch genauso Theater ge­spielt, wie es sich eine Mehrheit der Ge­sellschaft wahrscheinlich nach wie vor vor­stellt: mit historischen Kostümen, me­lodischer Deklamation und expressiven Gesten. Ist das gut? Ist das schlecht? In jedem Fall ist es für den deutschen Theaterbesucher befremdlich – und schon deswegen interessant.

Also zum Beispiel Florenz. Während draußen die Hochzeitsfotografen in der un­­tergehenden Abendsonne für ihre schmusenden Paare um den besten Platz vor dem Duomo kämpfen, rammt drinnen eine verschmähte Königin ihren Speer in den Bühnenboden. So sehr sie auch wirbelt und wirbt, droht, drängt und sich de­mütigt – der junge Mann, den sie begehrt, will ihr einfach nicht ins Bett folgen. Von so unbändiger Lust wird ihr Körper gepeinigt, dass sie bald keinen Ausweg mehr sieht, als den, der sich ihr entzieht, als Vergewaltiger anzuzeigen und sich selbst das Leben zu nehmen.

Frei von Reflexanhängseln

Senecas Phaedra ist der Prototyp der Rufmörderin, die den gesellschaftlichen Schutzreflex gegenüber dem Femininen ausnutzt, um an der Männerwelt grausam Rache zu nehmen. Ein Leichtes, sie als ruchlose MeToo-Verräterin darzustellen und ein paar Schnittbilder aus dem Prozess Johnny Depp vs. Amber Heard einzu­blenden.

In Florenz aber tritt Phaedra frei von al­len zeitgenössischen Reflexanhängseln als fatale Frau auf, die, von ihren Begierden ge­­trieben, dazu bereit ist, alle Mittel des Un­rechts einzusetzen, um ihr sexuelles Verlangen zu stillen. Koste es, was es wolle: Der Bedarf muss gedeckt werden. Um ihre geradezu manische Verbraucherinnenmentalität zu unterstreichen, ist auf der Bühne eine riesige Müllhalde aufgebaut. Kleiderfetzen, Schaukelpferde, Holzlatten, dazwischen Überreste antiker Säulenköpfe und ein Autowrack markieren das Schlachtfeld, auf dem unsere moderne Liebe angeblich fußt oder – noch expliziter gedeutet: wozu unser körperliches Verlangen führt, nämlich zu Zerstörung, Ekel und Müll.