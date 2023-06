Die Pianistin Elena Bashkirova leitet das Jerusalem Chamber Music Festival und dessen Berliner Ableger Intonations. Nach der Trennung vom Jüdischen Museum ist nun ein Neustart nötig. Am 10. Juni zieht Intonations ins Kühlhaus Berlin. Wir sprachen mit der Festivalleiterin über die Hintergründe.

Zehn Jahre lang schien Ihr Kammermusikfestival Intonations seinen natürlichen Ort im Glashof des Jüdischen Museums Berlin gefunden zu haben. Plötzlich war Schluss damit. Warum?

Alles hat seine Zeit. Und die zehn Jahre, von denen Sie sprachen, waren glückliche Jahre. Ich bin dafür noch immer dankbar, vor allem Michael Blumenthal, denn es war seine Idee gewesen, das Festival ins Haus zu holen: Er hat das Museum nicht nur gegründet, er hat ihm auch ein Profil gegeben. Damals wollte das Museum so offen sein wie möglich – und zwar politisch genauso wie künstlerisch. Deshalb wollte er unbedingt Musik dabeihaben. Sobald er einen guten Sponsor gefunden hatte, ging es los. Und alle waren sehr glücklich damit. Nach Blumenthals Abschied kam Peter Schäfer als neuer Direktor. Auch er war sehr musikaffin, worüber ich mehr sehr freute, denn ich empfand es nicht als selbstverständlich, dass wir ein Kammermusikfestival weiterhin im Jüdischen Museum würden machen können. Leider ging er dann weg. Seine Nachfolgerin Hetty Berg ist eine sehr nette Frau, aber weniger musikaffin. Sie begreift die Aufgaben des Museums anders als ihre Vorgänger. Und nach all den politischen Turbulenzen rund um das Museum sucht sie nach Beruhigung, nach Konzentration auf die Kernaufgaben. In einer solchen Situation wäre ein Kammermusikfestival wahrscheinlich zu viel für die Institution. Aber ideell hat sich das Museum dadurch verkleinert.

Und Sie mussten einen neuen Ort suchen.

Ja, denn ich will das Festival nicht aufgeben. Intonations ist noch immer das einzige Kammermusikfestival Berlins in dem Sinne, dass hier internationale Musiker für mehrere Tage zusammenkommen und in wechselnden Besetzungen miteinander spielen. Wir haben in einer Stadt wie Berlin unsere Nische gefunden. Ich wollte dieses Festival nicht in einem gewöhnlichen Konzertsaal machen. Denn jeder Saal hat seine eigenen Serien, auch mit Kammermusik. Ich habe mehrere Museen und die Staatsbibliothek besucht, aber nichts gefunden, was mir gefiel. Dann sagte der Bariton Dietrich Henschel zu mir: „Komm mal mit, ich hab’ einen Ort. Vielleicht ist das genau das, was du suchst.“ Und er zeigte mir das Kühlhaus Berlin am S-Bahnhof Gleisdreieck, an der Grenze zwischen Tiergarten und Schöneberg. Ich sah es und sagte sofort: „Ja!“ Ein phantastisches Haus! Bislang eher unbekannt. Jetzt kommen aber viele Künstler und sagen sich: „Das möchte ich bespielen!“

Was macht den Raum so besonders?

Er ist ein perfektes Karree. Sie können die Bühne und die Zuschauersitze völlig variabel positionieren, je nach Besetzung. Und dort funktioniert alles: Musik, Theater, Tanz. Dazu eine gute Akustik. Alles klingt super! Wir können dieses Jahr noch kein volles Festival machen, sondern nur einen „Teaser“, wie man das heute so nennt, um das Publikum an den neuen Ort zu locken. Aber am 10. Juni gibt es zwei Mammutkonzerte, jedes zweieinhalb bis drei Stunden lang.

Kammermusik in der Länge eines Opernabends.

Ja, wieso denn nicht?!