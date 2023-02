Eklat in Hannover : Attacke auf unsere Tanzkritikerin

Die Staatsoper am Georgsplatz in Hannover im Februar 2019 Bild: dpa

Am vergangenen Samstagabend ist es am Rande der Ballettpremiere von „Glaube – Liebe – Hoffnung“ im Opernhaus Hannover zu einem widerwärtigen Vorfall gekommen. In der Pause nach dem ersten Stück attackierte der Chefchoreograph und Direktor des Staatsballetts Hannover, Marco Goecke, unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster zunächst verbal und dann auch physisch. Im Foyer des Opernhauses stellte der fünfzigjährige Goecke sich wütend unserer nichts ahnenden – und ihm persönlich bis dahin nicht bekannten – Kritikerin in den Weg, um zu fragen, was sie in der Premiere zu suchen habe.

Offenbar provoziert durch ihre Rezension seines Den Haager Ballettabends „In the Dutch Mountains“, drohte er ihr zunächst ein „Hausverbot“ an und warf ihr vor, für Abonnementskündigungen in Hannover verantwortlich zu sein. Immer stärker außer Fassung geratend, wurde Goecke schließlich handgreiflich: Er zog eine Papiertüte mit Tierkot hervor und traktierte das Gesicht unserer Tanzkritikerin mit dem Inhalt. Danach konnte er durch das dicht besuchte Foyer ungehindert seiner Wege gehen.

Polizeiliche Ermittlungen zu diesem ungeheuerlichen Vorfall laufen, Strafanzeige ist umgehend erstattet worden. Aber wir, das Feuilleton dieser Zeitung, werten den demütigenden Akt über den Tatbestand der Körperverletzung hinaus auch als einen Einschüchterungsversuch gegenüber unserer freien, kritischen Kunstbetrachtung. Goeckes Grenzüberschreitung offenbart das gestörte Verhältnis eines Kunstschaffenden zur Kritik.

Unbekümmerte Verfemung der Kunstkritik

Die bewusste Herabsetzung und Erniedrigung, die aus der vorbereiteten Exkrementen-Attacke hervorgeht, nehmen wir sehr ernst. Sie zeugt vom fatalen Selbstverständnis einer Persönlichkeit in hoch subventionierter Leitungsfunktion, die meint, über alle kritische Beurteilung erhaben zu sein und sich ihr gegenüber im Zweifelsfall auch durch Anwendung von Gewalt ins Recht zu setzen. In Zeiten, in denen im Kunstbetrieb Sensibilität und Achtsamkeit auf allen Ebenen proklamiert wird, ist das eine besondere Perfidie.

Der Vorfall löst auf erschreckend tätliche Weise ein, was in Kunstkreisen inzwischen offenbar häufig über Kritik und Kritiker gedacht und gesagt wird. Im Oktober 2021 erklärte die Intendantin des Hamburger Schauspielhauses Karin Beier gegenüber dem Deutschlandradio, was sie von Kritiken und Rezensionen generell halte: Sie seien „Scheiße am Ärmel der Kunst“.

Im September 2022 beschimpfte der Schauspieler Benny Claessens eine unliebsame Kritikerin wüst als psychisch gestört und drohte im Mafia-Ton: „Your time is over, Darling.“

Und auch hohe, von der Kulturpolitik hofierte Verantwortungsträger der Freien Szene wie Matthias Lilienthal und Amelie Deuflhard verfemen die Kritik unbekümmert als obsolet und rückschrittlich.

Eine unzureichende Erklärung

All diese achtlose Rede führt zu einem Klima der Missachtung oder sogar des Hasses. Was in so einem Klima geschehen kann, das zeigt der vergangene Samstagabend auf erschreckende Weise.

Die Intendantin der Oper Hannover, Laura Berman, teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass die Staatsoper Hannover über den Vorfall „schockiert“ sei und nun „arbeitsrechtliche Konsequenzen gegenüber Ballettdirektor Marco Goecke prüfen“ werde.

Frank Rieger, Landesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes in Niedersachsen, forderte eine deutlichere Reaktion: „Die Erklärung der Staatsoper zu dem Vorfall ist völlig unzureichend, denn der Angriff auf die Journalistin der F.A.Z. ist auch eine Attacke auf die Pressefreiheit.“

Das finden wir auch.