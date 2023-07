Visionen mit VR-Brille und eine Natur, die in Untertiteln zu uns spricht: Als neuer Leiter des Theaterfestivals in Avignon überzeugt Tiago Rodrigues mit einem souveränen Programm.

Auf die Tragödie ist noch Verlass, sie geht immer schlimm aus, sang der Chor in der Antikentrilogie „Iphigenie“, „Agamemnon“, „Elektra“, die Tiago Rodrigues 2015 zu seinem Einstand als Intendant des Nationaltheaters Lissabon herausbrachte. Dasselbe Vertrauen ins Unheil legt er auch als neuer Leiter des Theaterfestivals Avignon an den Tag, das gerade zu Ende gegangen ist. Wobei das Tragische vielgestaltig daherkommt. Menschenschicksale verklumpen sich mit der Klimakrise, humanitäre Aktionen sind nur noch ein Nebeneffekt allgemeiner Barbarei, ökologisches Artensterben reimt sich auf kapitalistisch postkoloniale Kulturauslöschung. Und selbst die Narren verlassen vorzeitig die Bühne.

Trotz eines so beklemmenden Fazits wirkt das Ergebnis in Avignon eher beflügelnd. Denn das Theater fuchtelt nicht mehr nur mit finsterem „No Future“, sondern spornt an zu Einspruch, Differenzierung, dokumentarischer Sachlichkeit, mitunter sogar zur politischen Aktion. Und das dramatische Repertoire, das in den vergangenen Jahrzehnten „postdramatisch“ verscheucht wurde, drängt durch die Hintertür wieder herein.

Im Solostück „Truth’s a Dog Must to Kennel“ – etwa: In die Hundenische mit dir, Wahrheit! – verfolgt der britische Theatermacher Tim Crouch als Narr aus „King Lear“ auf leerer Bühne durch die virtuelle Brille vor den Augen, wie es im Drama weitergeht ohne ihn. Shakespeare entlässt ihn im dritten Akt spurlos aus seinem Stück. „No more jokes“, wehrt er ab, für ihn sei es genug, „I’m sorry, I left. I’m a fool, not an idiot.“ Und unter seiner visuellen Narrenkappe breitet Crouch vor uns seine tiefen Zweifel an den Möglichkeiten des Theaters aus. Alles sei zwar noch da, die Bühne, die Darsteller, das Publikum, die Sprache, „doch diese Sprache spricht keiner mehr“. Ein „Nekro-Theater“ nennt er es. Immerhin klang diese theatralische Selbstverleugnung in Avignon eher wie eine Beschwörung, dass es vielleicht doch noch nicht ganz so weit sei.

Das Ungeheuerliche und das Wunderbare greifen ineinander

Denn zu den resolutesten Vertretern eines weiterhin lebendigen Theaters gehört Festivalleiter Rodrigues selbst. Er biegt in seinen eigenen Stücken die Theaterformen in alle Richtungen beim Bemühen, ihnen neuen Sinn abzugewinnen. In seiner Produktion „Dans la mesure de l’impossible“ (Im Rahmen des Unmöglichen), mit welcher er beim Festival kurzfristig für eine abgesagte Inszenierung des polnischen Regisseurs Krystian Lupa einsprang, erklären vier Humanitätshelfer einer auf der Bühne nicht sichtbaren Schauspielertruppe, worin ihre Arbeit besteht. Eine Zeltlandschaft auf der Bühne deutet an, dass wir uns in irgendeinem Interventionsgebiet auf der Welt befinden könnten. Sie seien keine Helden, sondern täten nur ihren Job, im Zustand eines etwas perversen Nervenkitzels, gepusht manchmal durch Sex und Alkohol, erklären die vier Humanitären und schildern in ergreifenden, tragischen, manchmal skurrilen Szenen die beiden Welten, zwischen denen sie sich permanent bewegen: der Alltagswelt des jeweils Möglichen und der Welt des Unmöglichen, in welcher das Ungeheuerliche und das Wunderbare ineinandergreifen.

Nie gleitet die Dramaturgie des Stücks in Rührseligkeit oder Emphase ab. Und was unter dem „Unmöglichen“ genau zu verstehen ist, erklärt die Schlussepisode der Aufführung. Eine Mutter kommt mit ihrem kranken Kind in die Sanitätsstation, wo dieses im Sterben der Ärztin Blutflecken auf die Bluse hustet, worauf die Mutter spontan zum Taschentuch greift und die Flecken von der Bluse zu wischen sucht. Würde im Leid – „c’est ça, l’impossible“.

Von Menschen verursachtes Unheil durch Krieg oder blinde Gewalt und Zerstörung von Natur und Umwelt wachsen auch auf dem Theater zusammen. Das Anthropozän hat die Theaterbühne erreicht, diesen anthropozentrischen Ort par excellence, wo das Menschendasein stets im Mittelpunkt steht. Das zeigt sich im Stück „Antigone in the Amazon“ von Milo Rau, das unlängst in Gent herauskam und nun in Avignon Eindruck machte. Mit Mitgliedern der brasilianischen Landlosenbewegung hat der Regisseur ein Polizeimassaker aus dem Jahr 1996 auf einer Schnellstraße im Amazonas-Bundesstaat Pará vor der Kamera nachgestellt und auf der Bühne mit teilweise etwas windschiefen Gedankenkonstruktionen zur Handlung des Dramas von Sophokles in Beziehung gesetzt. Gewaltherrschaftliche Menschenverachtung und ausbeuterische Naturschändung werden in eine Reihe gestellt, die Perspektiven zwischen Handlung und Kulisse neu verteilt. Natur als die höhere Ordnung, in deren Namen Antigone bei Sophokles gegen die Raison d’État Kreons ihren Bruder Polyneikes begraben will, ist ihrerseits Material des menschlichen Tuns und wird als solches dessen Zwecken geopfert.