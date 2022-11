Kritik am Opernbetrieb : Regietheater? Total passé!

Iván Fischer, Jahrgang 1951, als Dirigent weltweit gefragt, hat seit Langem genug von den heute herrschenden Praktiken des Musiktheaters. Wir trafen ihn in Vicenza, wo er seine eigenen Vorstellungen von Oper umsetzt.

Herr Fischer, seit 2018 leiten Sie das Opernfestival in Vicenza mit Aufführungen in dem von Andrea Palladio entworfenen Teatro Olimpico. Jetzt haben Sie hier „The Turn of the Screw“ von Benjamin Britten aufgeführt. Welche Möglichkeiten bietet dieser Raum, die ein normales Theater nicht hat?

Einmal die perfekte Akustik, und dann die Nähe des Publikums zur Szene. Das eröffnet einer Opernaufführung ganz neue Dimensionen. Und dann natürlich diese wunderbare Architektur, die von den Theaterbauten der alten Griechen und Römer angeregt wurde. Das Theater wurde in der Zeit gebaut, als die Oper erfunden wurde, und ich stelle mir immer vor, dass hier Herr Bardi und Herr Palladio sitzen und sagen: Das soll ein Ort sein, wo man auch in vierhundert Jahren noch neue Opern aufführen kann.