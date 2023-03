Aktualisiert am

Violine, Tuba und Klavier gibt es zwar seit gut 200 Jahren, aber die Entwicklung der Musikinstrumente ist deswegen noch lange nicht abgeschlossen. Auch heute werden ständig neue erfunden. Oder neue „Interfaces“, mit denen Musikerinnen und Musiker spielen, Noten eingeben, Ideen entwickeln.

Manchen dieser Geräte sieht man auf den ersten Blick nicht an, wozu sie da sind. Aber alle stehen im Dienst eines neuen Sounds. Wir zeigen fünf Erfindungen, über die die Musikwelt in diesem Jahr spricht.

Der simulierte Verstärker: Kemper Profiler

Eigentlich wird in der Musik seit Jahren alles digitalisiert. Bloß bei der Gitarre, dem bodenständigsten aller Instrumente, gelang das nie. Es gibt zwar seit 25 Jahren digitale Gitarrenverstärker – sie haben sich nur nie durchgesetzt. Wer Gitarre spielt, will eben schwere Amps, in denen gläserne Röhren statt Transistoren verbaut sind.