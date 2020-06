Aktualisiert am

Corona-Konzerte in London

Corona-Konzerte in London :

Corona-Konzerte in London : Winterreise im Juni

Der Pianist Stephen Hough spielt in der Wigmore Hall dasselbe Stücke wie Ferruccio Busoni bei deren Eröffnung vor 119 Jahren - nur ohne Publikum. Bild: Doug Peters/PA Wire

Die Corona-Krise hat Londons Konzertleben eingeschüchtert. Aber John Gilhooly bietet in der Wigmore Hall gemeinsam mit der BBC Konzerte an, die in die Zukunft weisen.