Maskenspiel für Elisabeth II. : Die stählerne Lady

Das einzige, was eine Staatsschauspielerin fürchtet, sind faule Eier. Als Elisabeth II. 1954 Sheffield besuchte, hatte man in der Universität für sie vorsichtshalber einen Glaskasten gebaut. Bild: Ullstein

Im dritten Jahr ihrer Herrschaft, am 27. Oktober 1954, besuchte Königin Elisabeth II. die Stadt Sheffield im Norden von England. Einer der Anlässe war die Eröffnung des Festjahrs zum goldenen Jubiläum der Universität, die Elisabeths Urgroßvater Eduard VII. am 12. Juli 1905 eingeweiht hatte. Da damals viel von einem zweiten elisabethanischen Zeitalter die Rede war, kam dem Vizekanzler der Universität, dem Mathematiker J. M. Whittaker, die Idee, die Königin mit einem Maskenspiel der Art zu empfangen, wie sie an den Universitäten Cambridge und Oxford während der Visiten Elisabeths I. in den Jahren 1564, 1566 und 1592 aufgeführt worden waren. Er erteilte den Auftrag zur Abfassung eines solchen dramatischen Gedichts seinem Professor für englische Literatur, William Empson, und gab auch das Thema vor: Da die Königin nach Sheffield kam, musste es um Stahl gehen.

Die Aufführung unter freiem Himmel mit zweihundert Mitwirkenden und Musik von Gilbert Kennedy, dem Meeresbiologen der Universität und Musikkritiker des „Sheffield Daily Telegraph“, dauerte dreizehn Minuten. Als Loge für den Ehrengast war ein Käfig aus ku­gelsicherem Glas gebaut worden. In den „Collected Poems“, die Empson 1955 herausbrachte, füllt „The Birth of Steel“ fünf Seiten. Im gleichen Jahr schrieb er seine Erinnerungen an den Aufführungstag nieder. 1987, drei Jahre nach Empsons Tod, veröffentlichte sein Biograph John Haffenden diese Aufzeichnung in der „London Review of Books“.

Ein Alchimist namens Smith

Es ist nicht leicht abzuschätzen, wie stark der Anteil literarischer Erfindungen in diesem Bericht ist. Angeblich hatte der Vizekanzler die Vorstellung, dass der Held des Stücks im Talar des Vizekanzlers auftreten müsse; er sollte zunächst ausgelacht und dann in einen Stahltechniker verwandelt werden. Man wusste, merkt Empson an, dass der 1953, im Jahr von Elisabeths Krönung, zum Vizekanzler ernannte Whittaker mit dem Rollenwechsel vom Verwalter zum Administrator haderte. Im Gedicht trägt der Alchimist den doppelt sprechenden Namen Smith: Er ist einerseits der Schmied, also der geborene Metallbearbeiter, und hat andererseits einen Allerweltsnamen – denn auch die Arbeiterklasse sollte glorifiziert werden. Den Großteil der Blechbläser des Freiwilligenorchesters stellte die Kapelle der öffentlichen Verkehrsbetriebe von Sheffield.

Empson hatte Whittaker auf die Kon­vention extravagantester Schmei­chelei hingewiesen, welche die Gattung der „Masque“ konstituiert: Alles, was Gutes und Schönes entsteht, wird der Urheberschaft des Mo­narchen zugeschrieben, der in der Ge­stalt eines göttlichen Doppelgängers auf der Bühne erscheint. So bewirkt bei Empson eine Intervention der Weisheitsgöttin den Paradigmenwechsel von der Al­chimie zur industrietauglichen Naturwissenschaft. Minerva fährt vom Himmel in einem goldenen Wagen herab und stellt sich der Königin, die sie als das Königtum anspricht, als ihr Ebenbild vor: „Royalty, I am yourself.“