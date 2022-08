Rolling Stones : Bisweilen sogar schunkelselig

Der Hüftschwinger und der Schrat: Mick Jagger und Keith Richards spielen ihre Rollen noch immer sehr gut an einem heißen Sommerabend in Berlin. Bild: EPA

So wurde das Ereignis auf Plakaten angekündigt: „Heißer geht’s nicht mehr: Bravo bringt die Sensation. Die härteste Band der Welt.“ Es war das legendäre, das Bad-Boy-Image der Stones bekräftigende Waldbühnenkonzert im September 1965, Eintritt 6 Mark oben, 8 Mark unten. Der Auftritt musste nach zwanzig Minuten abgebrochen werden; in stundenlanger Randale wurde die Waldbühne zerlegt.

57 Jahre später hieß es am Mittwoch nun wieder: Heißer geht’s kaum. Bei Abendtemperaturen um die dreißig Grad spielten die Stones allerdings zwei Stunden länger als 1965. Und bekräftigten mit einem großartigen Konzert wiederum einen Ruf, den sie bis zuletzt verteidigen werden: die größte Rock-’n’-Roll-Band der Welt zu sein. Kein Zweifel, das waren sie in dieser wunderbaren Sommernacht in der Waldbühne, schon vom ersten Moment an, als auf den Videoleinwänden Bilder des verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts erschienen und zwei Minuten später das erste schneidende Riff von Keith Richards erklang: „Street Fighting Man“. Richards Telecaster, die er im Wechsel mit einer Les Paul Junior spielt, klingt phantastisch, sie dominiert im opulenten Soundmix.