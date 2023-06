Noch zu Goethes Lebzeiten, 1831, wurde in Paris die erste französische „Faust“-Oper uraufgeführt. Die Sensation: Sie stammt von einer Frau – Louise Bertin. Nach fast zweihundert Jahren wurde das Werk nun in Paris wiederentdeckt.

Ihr sprecht schon fast wie ein Franzos“, lästert Goethes Mephisto über Faust, dem es bei Gretchen nicht schnell genug zur Sache geht. Wie mag dies im vorwoken Zeitalter auf einen französischen Leser, gar eine Leserin gewirkt haben? Müssen wir jetzt Goethes Text bereinigen, damit sich unsere Nachbarn nicht beleidigt fühlen? Pas du tout. Vielleicht haben sich die Leserinnen sogar amüsiert, dass auch der deutsche Michel nur ein Mann ist, zumindest auf der Theaterbühne. Und erst recht in jener Oper, die gerade als musikalischer Urfaust nach fast zweihundert Jahren in Paris konzertant wieder aufgeführt wurde.

Das allein ist schon die Reise wert, aber ihre Autorschaft ist erst des Pudels Kern: Louise Bertin (1805 bis 1877). Eine Komponistin also steht am Anfang der Faustvertonungen in Frankreich, da schlagen nicht nur die Herzen der Feministinnen, sondern auch der Musikhistoriker höher. Noch vor der ersten Faust-Übersetzung durch Gérard de Nerval, mit der die Goethe-Begeisterung von Hector Berlioz begann, hatte Bertin 1826 die „Ultima scena di Fausto“ für Klavier und Singstimmen publiziert, die dann in ihre 1831, noch zu Lebzeiten Goethes, uraufgeführte Oper einging: „Fausto“, weil sie am Théâtre Italien in Paris gezeigt wurde, der Hochburg des italienischen Repertoires, vor allem Rossinis.

Auch das Libretto ist von Louise Bertin

Das Textbuch verfasste Bertin selbst, bevor es an den Hauslibrettisten des Theaters weitergereicht wurde, der es ins Italienische übersetzte. Und als wollte die Komponistin ihren Faust tatsächlich französisieren, kehrt sie seinen Pakt mit Mephisto um: Bei Bertin entflammt Faust ohne Mephistos Hilfe für Gretchen, er ruft ihn erst herbei, damit er seine Jugend wieder herstelle – „was es auch koste.“

Drei Aufführungen waren diesem „Fausto“ vergönnt, dann zogen ihn die Archive ins ewig Schlummernde hinab. Bis sich das Palazzetto Bru Zane, das Zentrum für romantische französische Musik, vor einigen Jahren auf die Suche machte. Ein Klavierauszug fand sich in der Pariser Nationalbibliothek, schließlich tauchten auch die Autographe auf, und bald wird das Notenmaterial digitalisiert vorliegen. Mit zwei Stunden Spielzeit ist die vieraktige Opera semiseria erfreulich kurz und zudem im besten Sinne unterhaltsam. Sehr geschickt durchmischt Bertin die einzelnen Szenen mit Duetten, Terzetten, Quartetten und größeren Ensembles mit Chor (sehr gewandt der Flämische Radiochor). Der dramaturgische Höhepunkt bleibt allerdings dem großartigen Monolog des Fausto im vierten Akt vorbehalten, in dem er sich als tragischer Held vom Image des schnellen Lovers verabschiedet.

Vehemente Ablehnung Rossinis

Die Handlung wird auf Studierstube, Garten und Kerker reduziert, gewinnt aber emotional, sängerisch und orches­tral eine Dramatik, die der zeitgenössischen Kritik schroff, ja unangenehm vorkam, zumal aus der Feder einer anonym bleiben wollenden „Mlle B…“. Man warf ihr „effets bizarres“ vor – und hatte dabei recht. Denn Bertin ist sich nicht nur in der Ablehnung Rossinis mit Berlioz einig, sie teilt auch seine Vorliebe für Schlagzeug und Blech. Mit einem gewaltigen, solistischen Beckenschlag schickt sie Faust und Mephisto am Schluss in die Hölle. Und ein Rezensent staunte über Bertins Armee von Trompeten, die zuletzt wohl Jericho zum Einsturz gebracht hätten, und kann nicht fassen, dass eine Frau zu einem solchen „Monument in Bronze“ fähig ist.